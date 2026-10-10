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Safranbolu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, büyükbaş hayvanlar kurtarıldı

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Safranbolu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, büyükbaş hayvanlar kurtarıldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyünde akşam saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Alevler yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi, ahırdaki büyükbaş hayvanlar ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı.

Nebioğlu köyünde akşam saatlerinde Muzaffer K.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar, ev sahipleri ve köylülerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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