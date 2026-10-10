Karabük'te karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı, 1 kişi yaralandı

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Karabük'te kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin tır ve hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fen İşleri mevkisinde meydana geldi. M. A. A. (19) idaresindeki 06 FYT 568 plakalı Fiat Egea marka otomobil, Ankara istikametinden Öğlebeli yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Otomobil, Karabük istikametinden Ankara yönüne ilerleyen N. Ç. (43) yönetimindeki 78 AH 500 plakalı Scania marka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen M. R. Y. (32) idaresindeki 78 ABR 850 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araca da çarparak aracın yoldan çıkmasına neden oldu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tırın makaslaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kazada üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı