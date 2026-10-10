Haberler

Karabük'te karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te karşı şeride geçen otomobil tıra çarptı, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek tır ve hafif ticari araca çarptı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Karabük'te kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin tır ve hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fen İşleri mevkisinde meydana geldi. M. A. A. (19) idaresindeki 06 FYT 568 plakalı Fiat Egea marka otomobil, Ankara istikametinden Öğlebeli yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Otomobil, Karabük istikametinden Ankara yönüne ilerleyen N. Ç. (43) yönetimindeki 78 AH 500 plakalı Scania marka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen M. R. Y. (32) idaresindeki 78 ABR 850 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araca da çarparak aracın yoldan çıkmasına neden oldu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tırın makaslaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kazada üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili gündem olacak sözler
Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moğolistan'da ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan 'Harekete geçin' talimatı geldi

Ülkede ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan talimat geldi
Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı

Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı
Amedspor ve Gençlerbirliği kapıştı, sonuç Galatasaray'a yaradı

Galatasaray'ın haftalardır beklediği haber geldi
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu