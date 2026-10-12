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Karabük'te hatalı sollayan yolcu otobüsü kameraya yansıdı, araçları tehlikeye düşürdü

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Karabük'te hatalı sollayan yolcu otobüsü kameraya yansıdı, araçları tehlikeye düşürdü
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Karabük-Yenice kara yolunda Zonguldak istikametine ilerleyen yolcu otobüsü hatalı sollama yapıp karşı şeride geçerek araçları tehlikeye düşürdü. Sürücülere zor anlar yaşatan otobüsün manevraları arkadaki bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te hatalı sollama yaparak araçların güvenliğini tehlikeye atan yolcu otobüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Zonguldak istikametine ilerleyen yolcu otobüsünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçları tehlikeye düşürdüğü görüldü. Diğer sürücülere zor anlar yaşatan otobüsün riskli manevraları, arkadaki bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karabük-Yenice kara yolunda kaydedilen görüntüler de otobüs sürücüsünün trafik kurallarına uymaması hem kendi hayatını hem de diğer insanların hayatını hiçe sayması tepki çekti. Görüntülerde, yolcu otobüsünün riskli manevralarla ilerlemeye çalıştığı ve karşı yönden gelen araçlar için tehlike oluşturduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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