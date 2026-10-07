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Karabük'te yol çalışmasını fark edemeyen sürücünün aracı 4 metre şarampole devrildi

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Karabük'te yol çalışmasını fark edemeyen sürücünün aracı 4 metre şarampole devrildi
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Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de yol çalışması yapılan bölümü fark etmeyen sürücünün kontrolden çıkan otomobili yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi. Kazada otomobilde hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te yol çalışması yapılan bölümü fark edemeyen sürücünün kontrolden çıkan otomobili yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 AAH 175 plakalı otomobilin sürücüsü, yol çalışmasının bulunduğu kısmı fark etmeyerek yoluna devam etti. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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