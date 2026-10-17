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Karabük'te İHH ve Nezir Derneği ekiplerine AFAD akreditasyon belgesi verildi

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Karabük'te İHH ve Nezir Derneği ekiplerine AFAD akreditasyon belgesi verildi
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AFAD akreditasyon sürecini tamamlayan İHH ve Nezir Derneği Arama Kurtarma ekiplerine belgeleri Karabük'te düzenlenen törenle verildi. Törene katılan Vali Oktay Çağatay, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da görev yaptığını ve ekiplerin çalışmalarına şahit olduğunu söyledi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, AFAD akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan İHH ve Nezir Derneği Arama Kurtarma ekiplerine akreditasyon belgelerinin takdim edildiği törene katıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Oktay Çağatay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AFAD yöneticileri ve arama kurtarma gönüllüleri katıldı.

Törende konuşan Vali Çağatay, ülkede ve dünyada deprem, sel, orman yangınları ve heyelan gibi afetlerle karşı karşıya kalındığını belirterek afetlere hazırlıklı olmanın ve arama kurtarma kapasitesini güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da görev yaptığını hatırlatan Vali Oktay Çağatay, İHH ve Nezir Derneği ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmalara bizzat şahit olduğunu ifade ederek arama kurtarma gönüllülerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Devletin ilgili kurumlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının da afetlerde önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Oktay Çağatay, akreditasyon belgelerini almaya hak kazanan ekipleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, AFAD standartlarında arama kurtarma faaliyeti yürütmeye hak kazanan İHH ve Nezir Derneği Arama Kurtarma ekiplerinin temsilcilerine akreditasyon belgeleri teslim edildi.

Tören kapsamında Vali Çağatay, eğitimlerini başarıyla tamamlayan arama kurtarma gönüllülerinin armalarını taktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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