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İzmir'den Kars'a gelen kişi ayı saldırısında yaralandı

İzmir'den Kars'a gelen kişi ayı saldırısında yaralandı
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İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine giden 65 yaşındaki Ali Özkan, yavru ayılara yaklaşması sonucu ayı saldırısına uğradı. Bacağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özkan, 150 metre sürünerek çobanlardan yardım istedi. Hastanede tedavisi sürüyor.

İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 65 yaşındaki Ali Özkan, ayı saldırısında yaralandı.

İlçeye bağlı Parmakdere köyünde gezmeye çıkan 65 yaşındaki Ali Özkan, önüne aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Özkan, arazide bir süre süründükten sonra yola çıkarak çevredeki çobanlardan yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Özkan'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Özkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayı saldırısında yaralanan Ali Özkan, AA muhabirine, İzmir'den memleketi Kars'a geldiğini ifade ederek, "Çayırlık alanı gezerken üst tarafta bulunan ağaçlık alanda yavru ayılar vardı, bir anda bana saldırdı. Karşıma aniden çıktı fark etmedim, göğsüme pençe vurdu ben düştüm ayaklarıma sarıldı, yavruları vardı bağırdım daha sonra ayağımı kırdı gitti. Etrafta kimse yoktu 150 metre süründüm, hayvan otlatanlar vardı onlara bağırdım geldiler yardım ettiler." diye konuştu.

Özkan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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