İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Çaltılıdere Mahallesi’nde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.52 ile 15.52 arasında elektrik arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bayraklı

R. Şevket İnce Mahallesi’nde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında müteahhit çalışması nedeniyle yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma kapsamında 2140 Sokak’taki hat vanası kapatılmıştır. Kesinti yalnızca bu sokağı etkileyecektir.

Bergama

Fatih ve Maltepe mahallelerinde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında müteahhit çalışması nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Gediz AŞ adına çalışan müteahhit firmanın kazı çalışması sırasında ana boruya zarar vermesi nedeniyle uygulanacaktır.

Bornova

Atatürk ve Evka 4 mahallelerinde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.05 ile 18.05 arasında branşman arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Evka 4 Mahallesi 1034 Sokak’taki arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Karabağlar

General Kazım Özalp Mahallesi’nde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.38 ile 17.00 arasında müteahhit çalışması nedeniyle yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 47/3 Sokak’ta gerçekleştirilen şebeke yenileme çalışmasından kaynaklanmaktadır.

Kemalpaşa

Sekiz Eylül Mahallesi’nde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.15 ile 17.15 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza nedeniyle hat vanası kapatılmış olup mahallenin bazı bölümleri kesintiden etkilenecektir.

Menderes

Çamönü Mahallesi’nde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.34 ile 19.34 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Oğlananısı Atatürk ve Oğlananısı Cumhuriyet mahallelerinde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.28 ile 17.28 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 5 saat su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Menemen

Görece Mahallesi’nde, 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.49 ile 11.49 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Seferihisar

Mersin Alanı Mahallesi’nde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 15.30 arasında branşman arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma süresince 6054 Sokak ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.