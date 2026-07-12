Sivas SEM'den altın başarı

Sivas Sporcu Eğitim Merkezi'nin başarılı atleti Dilan Yılmaz, İzmir'de düzenlenen Yeşilay U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre yarışını zirvede tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yeşilay U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası, 3-5 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Sivas Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Dilan Yılmaz önemli bir başarıya imza attı.

800 metre yarışında piste çıkan Dilan Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Elde ettiği dereceyle hem Sivas'ı hem de Sporcu Eğitim Merkezi'ni gururlandıran genç atlet, şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Sivas Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ise, elde edilen başarıdan dolayı Dilan Yılmaz'ı tebrik ederek, "Sporcumuzu bu önemli başarısından dolayı kutluyor, kariyerinde üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı