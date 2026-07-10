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İzmir ve Manisa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit

İzmir ve Manisa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit
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İzmir ve Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit programları düzenlendi.

İzmir ve Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit programları düzenlendi.

İzmir'de Valilik koordinasyonunda kent merkezindeki tüm camilerde cuma namazı öncesi şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı, dualar edildi.

Hisar Camii'nde gerçekleştirilen programa İzmir Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri katıldı. Burada 15 Temmuz konulu hutbeyi İzmir Müftüsü Mevlüt Haliloğlu irat etti.

Namazın ardından vatandaşlara lokma ve şerbet ikram edildi.

Manisa

Manisa'da Hatuniye Camisi'nde cuma namazı sonrası mevlit programı düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini belirterek, Türk milletinin darbe girişimini tarihten aldığı manevi güçle bertaraf ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince daha sonra katılımcılara lokma ikramı yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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