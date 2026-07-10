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'Söylemez Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Söylemez Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Örgütün tehdit, cebir ve kurşunlama yöntemleriyle mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Söylemez Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.

Kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada örgütün, ticari işletmeler ve malvarlığı bulunan şahısları hedef seçtikleri, alacak verecek konularında öncelikle aracı kişiler vasıtasıyla mağdurlarla uzlaşma veya arabuluculuk adı altında üçüncü kişiler üzerinden irtibatta geçtikleri, taleplerin karşılanmaması halinde ise mağdurları tehdit, cebir, baskı, kurşunlama yöntemlerine baş vurarak, örgütün geçmişten gelen silahlı kapasitesini ve korkutucu gücünü kullanılarak mağdurları, para ödemeye zorladıkları ortaya çıktı. Öte yandan yapılan araştırmalarda, bir kısım örgüt üyelerinin 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'yağma', '6136 sayılı kanuna muhalefet' gibi suçlardan kayıtları olduğu da tespit edildi.

3 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Başsavcılıktan alınan talimat doğrultusunda, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de, toplam 10 ilçede, 13 şüpheliye yönelik, 13 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenilirken, operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 176 adet tabanca fişeği, 1 adet balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 Türk Lirası, 39 bin 200 Euro, 26 bin 900 ABD Doları ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Başsavcılıkça konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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