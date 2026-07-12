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Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bursa'da gözaltına alınan ünlü şarkıcının, Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gittiği, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrenince geri döndüğü, telefonlarını kapatarak kara yoluyla İzmir'e doğru hareket ettiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı ve sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Haluk Levent hakkında verilen gözaltı kararının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

YURTDIŞI YASAĞINI HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Haluk Levent'in Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gittiği ve bu yönde uçak bileti aldığı iddia edildi. Ancak Levent'in havalimanında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu öğrendiği, bunun üzerine seyahatini iptal ederek evine döndüğü belirtildi.

TELEFONLARINI KAPATIP İZMİR'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

İddiaya göre, Haluk Levent daha sonra telefonlarını kapatarak İzmir istikametine hareket etti. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü takip sonucunda Levent Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı
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