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İzmir ve Aydın açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

İzmir ve Aydın açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye
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İzmir'in Seferihisar ve Aydın'ın Kuşadası ilçeleri açıklarında özel teknelerde rahatsızlanan iki kişi, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında özel teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında da gezi teknesinde rahatsızlanan ve tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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