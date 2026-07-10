Haberler

Takıntılı takip vahşetinde flaş karar: Serbest kalan saldırgana yeniden tutuklama yolu

Takıntılı takip vahşetinde flaş karar: Serbest kalan saldırgana yeniden tutuklama yolu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde takıntılı olduğu genç kızı defalarca bıçaklayıp telefonunu gasbeden sanık, yeniden yargılandığı davada tahliye edilmişti. Savcılığın itirazı üzerine mahkeme, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde takıntılı olduğu genç kızı defalarca bıçaklayıp telefonunu gasbeden ve yeniden yargılandığı davada tahliye edilen sanık hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yeniden yakalama emri çıkarıldı.

Olay, Ekim 2024'te Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Ç.E.D., yaklaşık 5 aydır saplantı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu Betül Ç.'ye (18) sabah saatlerinde sokakta yürürken saldırdı. Genç kızı defalarca bıçaklayan şahıs, Betül Ç.'nin cep telefonunu da gasbederek olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından Bornova'da saklandığı evde yakalanıp tutuklanan şahıs hakkında açılan davada, İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Tahliye edilmişti

Verilen cezanın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından sanık Ç.E.D., yeniden hakim karşısına çıktı. 7 Temmuz günü görülen duruşmada mahkeme heyeti; sanığın yaşı, tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın bir tedbir niteliğinde olmasını göz önünde bulundurarak, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Karara itiraz edildi, tutuklama kararı çıktı

Tahliye kararının hemen ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün karara itiraz edildi. İtirazı ve dava dosyasını inceleyen mahkeme; dosyadaki kamera kayıtları, olay yeri inceleme tutanakları, jandarma kriminal laboratuvarı uzmanlık raporları ve katılan beyanlarını dikkate alarak kararı bozdu. Mahkeme kararında, sanığın üzerine atılı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun CMK'nın 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olduğu, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu ve mahkumiyet halinde alacağı ceza miktarı nazara alındığında kaçma şüphesinin varlığına dikkat çekildi. Adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı kanaatine varan heyet, savcılığın itirazını haklı bularak suça sürüklenen çocuk statüsündeki sanık Ç.E.D. hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Doktor donakaldı!
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair, adını değiştirdi

Başbakan oğlu adını tek kalemde değiştirdi! Sebebi şaşırttı