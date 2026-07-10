İZBETON araç kiralama davasına bir dosya daha eklendi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili açılan ve 56 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, yargılamaları süren 13 sanık hakkında ayrıca 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından da dava açıldığı ve mevcut dosyayla birleştirildiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu, Kaya'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken; 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

56 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk soruşturması kapsamında; 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Heval Savaş Kaya ise devam eden farklı soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu için tahliye edilmedi.

BİR DAVA DAHA AÇILDI

Tutuksuz sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya başka soruşturmalardan tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Geçen duruşmalarda İZBETON'un araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde düzenlenen hakediş belgelerinde evrakta sahtecilik yapılıp usulsüzlük yapıldığı, bunun üzerine 56 sanık arasında yer alan 13 sanık hakkında 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından ayrıca 5,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame mevcut dosyayla birleştirildi. Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

'FETÖ'CÜ ZİHNİYETLE DÜZENLEMİŞ'

Duruşmada söz alan Heval Savaş Kaya, "Yargılamanın iç denetim raporlarına istinaden başladığını, seçimden sonra maksatlı olarak hazırlandığını söylemiştim. Bu raporların FETÖ'cü zihniyetle suç uydurularak düzenlendiğini söylemiştim. Elimizdeki bilirkişi raporu benim söylediklerimi teyit etmiştir. Yargılamanın oluşmasına sebebiyet veren, kötü niyet ve iftirayla oluşturulan bu iç denetim raporları resmi belge oldukları için 'Resmi belgede sahtecilik' suçu işlenmiştir. İç denetim raporlarının yok sayılmasını talep ediyorum" dedi.

'İTİBARIMIZLA OYNADILAR'

Adli kontrol hükümlerinin kaldırılması talebinden bulunan Kaya, "Bilirkişi raporu 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçunun benim tarafından işlenemeyeceğini söylüyor. Bilirkişi raporu, hiçbir soru işaretine izin vermeden araç kiralamayla ilgili daha önce verdiğim ifadeleri desteklemektedir. İtibarımızla, haysiyetimizle oynanmıştır. Adli kontrollerimin kaldırılmasını talep ederim. Bu kadar insanın mağduriyetine sebep plan 'Resmi evrakta sahtecilik' suçu işleyen iç denetçiler hakkında suç duyurusunda bulunma ve tazminat davası açma hakkımı saklı tutuyorum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma ve beyanların ardından iddia makamı, mütalaasını sundu. İddia makamı eksik belgelerin tamamlanması, adli kontrol tedbirlerinin devamı ve yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde görüş bildirdi. Ara kararını açıklayan hakim, birleşen dosya yönünden bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıkların adli kontrollerinin devamına hükmedip duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı