İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Selçuk ilçesinde Pamucak Sahili'nde kıyıya vurmuş halde bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahsın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Olay, Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nin oteller bölgesinde meydana geldi. Kıyıda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinde gömlek, pantolon ve ayakkabı bulunduğu öğrenildi.

BOYNUNDA TEL BULUNDUĞU İDDİASI

İlk değerlendirmelerde şahsın boğularak yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulurken, boynunda tel bulunduğu da iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazenin, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı