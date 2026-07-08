Haberler

İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nde kıyıya vurmuş halde yaklaşık 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk değerlendirmelerde boğularak hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, boynunda tel bulunduğu da iddia edildi. Kesin ölüm nedeni ve kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

  • İzmir'in Selçuk ilçesinde Pamucak Sahili'nde 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
  • Cesedin boynunda tel bulunduğu iddia edildi, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
  • Olayla ilgili jandarma ve Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Pamucak Sahili'nde kıyıya vurmuş halde bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahsın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Olay, Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nin oteller bölgesinde meydana geldi. Kıyıda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinde gömlek, pantolon ve ayakkabı bulunduğu öğrenildi.

BOYNUNDA TEL BULUNDUĞU İDDİASI

İlk değerlendirmelerde şahsın boğularak yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulurken, boynunda tel bulunduğu da iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazenin, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz

Trump'tan 4 yıldır devam eden savaşın seyrini değiştirecek izin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Seferihisar'da türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın tutuklandı

Türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın hakkında yeni karar

Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek

NATO'dan Zelenski'yi mest edecek karar! Bildirgede resmen yer aldı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler