6 gündür kayıptı, deniz kenarında cesedi bulundu
İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 Temmuz'dan beri kayıp olan İsmail Ekin (40), Urla'nın Zeytineli Mahallesi'nde deniz kenarında ölü bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Ekin'in yaklaşık 2-3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle araştırılıyor.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin'in (40), Urla ilçesinde deniz kenarında cansız bedeni bulundu.
Çeşme'de yaşayan İsmail Ekin, 5 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde Ekin için jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince arama - kurtarma çalışması başlatıldı. Urla'nın Zeytineli Mahallesi'nde dün balıkçılar, deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 2-3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin, 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin olduğu belirlendi. Ekin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.