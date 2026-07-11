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İzmir'de tarım alanından makiliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanından makiliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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İzmir'in Menemen ilçesinde tarım alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle makiliğe sıçradı. Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangınına müdahale ediliyor.

Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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