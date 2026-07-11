İzmir'de mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir Karabağlar'da bir mobilya mağazasında LED ekrandan çıktığı iddia edilen yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye müdahale edilirken, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yeşillik Caddesi'ndeki 4 katlı mobilya mağazasında, iddiaya göre LED ekrandan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, mağazanın çevresindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, mağazada hasar oluştu.