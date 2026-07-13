Haberler

İzmir'de zehir tacirlerine 6 aylık takip: 30 tutuklama

İzmir'de zehir tacirlerine 6 aylık takip: 30 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 aylık takibin ardından düzenlenen operasyonda 55 kişi gözaltına alındı, 30'u tutuklandı. Aramalarda binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli maddeler ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 55 kişiden 30'u tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine yönelik başarılı bir çalışmaya imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda yapılan aramalarda; 16 bin 265 adet uyuşturucu nitelikli hap, 947 gram esrar ve skunk, 390 gram metamfetamin ile satışa hazır çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

30 şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyonlar kapsamında toplam 55 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Ünlü avukat gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Netflix'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek

Milyonlarca abone şokta! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!

Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!
Jurassic Park serisiyle tanınan aktör Sam Neill hayatını kaybetti

Efsane filmin başrol oyuncusu hayatını kaybetti
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü