İzmir'de komşusunun kızını bıçakla yaralayan sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde komşusunun kızını bıçakla yaralayıp cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde 25 Ekim 2024'te sokakta yürüyen komşusunun kızı B.Ç'yi (18) takip ederek yüz, boyun, kalça, sol el ve kulak bölgesinden bıçakla yaralayan ve cep telefonunu gasbeden Ç.E.D'nin (18), İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 7 Temmuz'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Cumhuriyet savcısı itiraz etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, sanık hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Yakalanan Ç.E.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay

Kemalpaşa ilçesinde 25 Ekim 2024'te sokakta komşusunun kızı B.Ç'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Ç.E.D, saklandığı evde yakalanarak tutuklanmış, ilerleyen süreçte adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "silahla yağma" suçlarından açılan davada, İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Duruşma savcısı ve taraf avukatlarının itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi eksik kovuşturma ve gerekçelendirme nedeniyle hükmü bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermiş, yeniden yargılama sürecinde yerel mahkeme 7 Temmuz'da sanığın tahliyesine karar vermişti.