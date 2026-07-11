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İzmir'de sahte beyaz eşya servisi çetesine operasyon: 5 tutuklama

İzmir'de sahte beyaz eşya servisi çetesine operasyon: 5 tutuklama
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İzmir'de internet üzerinden kendilerini yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'de, internet üzerinden kendilerini yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İzmir genelinde çok sayıda vatandaşın, beyaz eşya tamiri için internet arama motorlarında buldukları 0850'li numaraları arayarak ulaştıkları kişilerce mağdur edildiği şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kendilerini yetkili servis çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, arızalı beyaz eşyaları tamir etmiş gibi göstererek vatandaşlardan haksız yere yüksek miktarlarda servis ücreti aldıkları belirlendi.

Operasyonla kıskıvrak yakalandılar

Artan şikayetler üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince operasyon düğmesine basıldı. Herhangi bir tamir işlemi yapmadıkları halde vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

5 şüpheli cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, 6 şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.I. adli kontrol şartıyla salıverildi; B.C.D., İ.S., B.S., S.Y. ve D.S. isimli 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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