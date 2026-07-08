Ünlü oyuncu Deniz Baysal boşanıyor, davayı açtı

Ekranların sevilen oyuncusu Deniz Baysal, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikâh masasına oturan Baysal'ın, eşine çekişmeli boşanma davası açtığı öğrenildi. Magazin kulislerini hareketlendiren gelişme sonrası gözler ünlü çifte çevrildi.

EVLER AYRILDI, DAVA ÇEKİŞMELİYE DÖNDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne giderek "fikir ayrılıkları ve ilgisizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtı. Evliliğini sonlandırmakta kararlı olduğu belirtilen oyuncunun evini ayırdığı ve bir süredir İzmir'deki ailesinin yanında kaldığı öğrenildi.

İddiaya göre Baysal, sürecin anlaşmalı şekilde sonuçlanmasını istedi. Ancak Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmaması üzerine dosya çekişmeli boşanma davasına dönüştü. Ünlü oyuncunun mahkemeden gizlilik kararı talep ettiği de öne sürüldü.

MANİDAR PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Boşanma iddialarının ardından Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü müzisyen, güven ve hayal kırıklığı üzerine hazırlanan bir videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak, o fena işte! Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen... Böyle bir düşüş en güçlüsünü bile dibe batırır. Tam dünyadan sıyrılıp 'Artık burada yaşayayım' derken evsiz kalmak... Bu bambaşka bir köksüzlük. Neşet Ertaş diyor ya, 'Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme, göynün incinir' diye. İşte uykularının kaçmaması için evini doğru yere inşa etmen lazım."

Paylaşım, boşanma haberlerinin ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MUTLULUK POZLARI HALA SİLİNMEDİ

Çekişmeli boşanma süreci gündeme gelmesine rağmen çiftin sosyal medya hesaplarında henüz dikkat çeken bir değişiklik yaşanmadı. Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun birbirlerini takip etmeye devam ettikleri, birlikte paylaştıkları fotoğrafları da hesaplarından kaldırmadıkları görüldü.

Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle fırtınalar estiren Deniz Baysal'ın özel hayatında yaşanan bu gelişme, magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.