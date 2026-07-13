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İzmir Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklama

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İzmir Ödemiş'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 55 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 30 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 16 bin 265 sentetik ecza, 947 gram esrar ve 390 gram metamfetamin ele geçirildi.

(İZMİR) - Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 16 bin 265 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen yaklaşık altı ay süren çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 16 bin 265 adet sentetik ecza, 947 gram esrar/skunk, 390 gram metamfetamin ile çeşitli türlerde satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: ANKA
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