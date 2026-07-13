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İzmir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

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İzmir'in Menderes ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Ş. (26) idaresindeki 35 BBE 237 plakalı motosiklet, Özdere Cumhuriyet Mahallesi Yaka Sağlık Merkezi önünde "U" dönüşü yapmak isteyen İ.Ç'nin (46) kullandığı 34 SB 3549 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Özcan Ş, kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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