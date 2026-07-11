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Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanını kurşunladı; o anlar kamerada

Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanını kurşunladı; o anlar kamerada
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İzmir Karabağlar'da kar maskeli şüpheli Ş.C., kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan yakalanırken, olaydan saatler önce kuyumcu N.K.'nin bir kişiyi vurduğu ve gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yüzünü kar maskesiyle gizleyen Ş.C., kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Gülyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K.'nin (42) sahibi olduğu kuyumcu dükkanının önüne gelen kar maskeli Ş.C., kapalı olan iş yerine yanındaki tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırgan, silahının tutukluk yapması üzerine koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde kurşunlardan birinin iş yerinin kepengini delip cama isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan Ş.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı anı ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KUYUMCU DA GÖZALTINDA

Öte yandan, birkaç aydır kuyumcu dükkanın önüne geldiği belirtilen 4-5 kişilik grubun, dün saat 16.00 sıralarında yeniden iş yerinin önüne gelmesi üzerine durumdan rahatsız olan N.K. ile aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kuyumcu N.K., grupta bulunan M.S.'yi (17) tabancayla bacağından vurdu. Yaralı M.S.'nin hastanede tedavi altına alındığı, kuyumcu N.K.'nin ise gözaltında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, gece saatlerinde gerçekleştirilen kurşunlama olayının bu konuyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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