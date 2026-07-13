İzmir'de denizde sürüklenen 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 6 aylık bir bebek de bulunuyor.
İzmir'de, kürek sörfü yaptıkları sırada denizde sürüklenen 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde kürek sörfü yapan 5 kişinin denizde sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Kurtarılan 5 kişi, Güneşlikent Sahili'ne ulaştırıldı.
Sağlık durumları iyi olan kurtarılanlardan birinin 6 aylık bebek olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir