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İzmir'de denizde sürüklenen 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 6 aylık bir bebek de bulunuyor.

İzmir'de, kürek sörfü yaptıkları sırada denizde sürüklenen 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde kürek sörfü yapan 5 kişinin denizde sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Kurtarılan 5 kişi, Güneşlikent Sahili'ne ulaştırıldı.

Sağlık durumları iyi olan kurtarılanlardan birinin 6 aylık bebek olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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