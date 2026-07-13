OBP İLE ALAN LİSELER 2026: Hangi liseler sınavsız alıyor? İstanbul, Ankara, İzmir sınavsız alan liselerin listesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) takvimi doğrultusunda lise tercih süreci 13 Temmuz 2026 tarihinde başladı. 27 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek tercih döneminde merkezi sınava girmeyen ya da merkezi sınav puanıyla tercih yapmak istemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme kapsamında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan liseleri tercih edebiliyor. Peki, hangi liseler sınavsız alıyor? İstanbul, Ankara, İzmir sınavsız alan liselerin listesi...

OBP İLE ALAN LİSELER 2026

2026 LGS tercih döneminde merkezi sınav puanı kullanılmadan öğrenci alan liseler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerel yerleştirme sistemi kapsamında tercih edilebiliyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci kabul eden okul türleri şunlardır:

Anadolu Liseleri (Sınavsız)

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

Anadolu İmam Hatip Liseleri

Çok Programlı Anadolu Liseleri

Bu okullara yerleştirme işlemlerinde merkezi sınav puanı dikkate alınmıyor. Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden il, ilçe ve kayıt alanlarına göre uygun okulları görüntüleyerek tercih listelerini oluşturabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 LGS tercih işlemleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak ve boş kontenjanlar yine e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

HANGİ LİSELER SINAVSIZ ALIYOR?

Yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci kabul eden liseler şu okul türlerinden oluşuyor:

Anadolu Liseleri

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

Anadolu İmam Hatip Liseleri

Çok Programlı Anadolu Liseleri

Bu okullarda öğrenci kabulü merkezi sınav puanına göre yapılmıyor. Yerleştirme sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yerel yerleştirme kriterleri esas alınıyor.

Yerel yerleştirme sisteminde öğrenciler yalnızca okul başarı puanına göre değerlendirilmiyor. Yerleştirme sürecinde farklı kriterler birlikte inceleniyor.

Yerleştirmelerde dikkate alınan kriterler şunlardır:

Kayıt alanı

Okul Başarı Puanı (OBP)

Devamsızlık durumu

Tercih önceliği

Aynı puana sahip öğrenciler arasında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği öncelik sıralaması uygulanıyor.

İSTANBUL ANKARA İZMİR SINAVSIZ ALAN LİSELERİN LİSTESİ

Yerel yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek sınavsız öğrenci alan liselerin listesi e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde bulunan sınavsız öğrenci alan okullar; il, ilçe ve okul türü seçilerek tercih ekranında listeleniyor. Öğrenciler kendi kayıt alanlarına uygun okulları sistem üzerinden inceleyerek tercihlerini oluşturabiliyor.

OBP İLE ALAN LİSELER İÇİN TIKLAYINIZ!

OBP İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerel yerleştirme sisteminde tek başına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yeterli olmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı yerel yerleştirme kapsamında öğrencilerin değerlendirilmesinde;

Kayıt alanı,

Okul Başarı Puanı (OBP),

Devamsızlık durumu,

Tercih önceliği

birlikte dikkate alınıyor.

Yerleştirme işlemleri, MEB tarafından belirlenen yerel yerleştirme esasları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Aynı başarı durumuna sahip adaylar arasında ise Bakanlığın ilan ettiği öncelik kriterleri uygulanıyor.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak. Boş kontenjanlar ve nakil başvurularına ilişkin bilgiler de e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler tercih süreci boyunca kayıt alanlarına uygun okul listelerini ve güncel kontenjan bilgilerini e-Okul üzerinden takip edebilecek.