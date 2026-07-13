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Antalyasporlu master atlet Çiçek Solon Şensoy, Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

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Antalyasporlu 83 yaşındaki master atlet Çiçek Solon Şensoy, İzmir'de düzenlenen Murat Akman Masterler Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre, 200 metre ve gülle atma dallarında altın madalya kazandı.

Antalyasporlu 83 yaşındaki master atlet Çiçek Solon Şensoy, Murat Akman Masterler Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, 11-12 Temmuz'da İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 35-85 yaş arasındaki 270 sporcu, koşu, atma ve atlama disiplinlerinde yarıştı.

Antalyasporlu 83 yaşındaki master atlet Şensoy, şampiyonanın ilk gününde 100, ikinci gününde ise 200 metre yarışlarında birincilik elde etti.

Gülle atmada da altın madalya kazanan Şensoy, organizasyonu 3 altın madalyayla tamamladı.

Şensoy, 8-9 Ağustos'ta Estonya'da gerçekleştirilecek Baltık Açık ve Estonya Masterler Şampiyonası ile 17-20 Eylül'de Romanya'da düzenlenecek 35. Balkan Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda da mücadele edecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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