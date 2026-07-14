İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çoraklar, Güzelhisar, Uzunhasanlar ile Karaköy Mahallesi’ndeki Gemici Sokak, Karadayı Sokak, Karaköy Gül Sokak, Karaköy Hükümet Caddesi, Karaköy İstiklal Sokak, Karaköy Karanfil Sokak, Karaköy Lale Sokak, Karaköy Menekşe Sokak ve Karaköy Şen Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yalı Mahallesi’nde ise Karayerler Küme Evleri ve Organize Sanayi Yolu Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3756594’tür.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’ndeki 14. Cadde, 19/13 Sokak, 19/2 Sokak, 19/9 Sokak, Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri ve Sanayi Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3756632’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy’de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757464’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Siteler Mahallesi ile Yeni Mahallesi’ndeki 514. Sokak ve 514/1 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758753’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 ile 13:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’ndeki 409. Sokak, 409/1 Sokak, 410. Sokak, 410/1 Sokak, 411. Sokak, 413. Sokak, 414. Sokak, 415. Sokak, 415/2 Sokak ve Ayhan Bayrak Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758769’dur.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’ndeki Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Caddesi ve Papatya Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760714’tür.

BAYINDIR

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 16:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yusuflu Mahallesi’ndeki Yusuflu Köyü Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu bölgede 3757472 ve 3757475 kimlik numaralı iki ayrı çalışma planlanmıştır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çırpı Cami, İbrahimçavuş, Mektep ve Necati Uza mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çırpı Cami Mahallesi’nde Çam Hasan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Hacı Ahmet Caddesi, Hasan Örs Sokak ve Nizamoğlu Sokak kesintiden etkilenecektir. İbrahimçavuş Mahallesi’nde Abdi Yalçın Caddesi, Bayburt Sokak, Çakır Osman Çıkmazı Sokak, Çam Hasan Caddesi, Canbazoğlu Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Güzçiçek Mevki Sokak, Hacı Ahmet Caddesi, Hacı Hasan Sokak, Hacı Hüseyin Caddesi, Hasan Örs Sokak, Kasapoğlu Sokak, Mahmut İsmail Sokak, Necati Uza Caddesi, Nihat Yalçın Sokak, Özece Sokak ve Zeytinlik Sokak kesintiden etkilenecektir. Necati Uza Mahallesi’nde ise 1. Güzçiçek Sokak, 1051. Sokak, 1052. Sokak, 1053. Sokak, 2. Güzçiçek Sokak, 2. Küme Evleri, 201. Sokak, Çırpı İstiklal Sokak, Fulya Sokak, Güzçiçek Mevki Sokak, Karanfil Sokak, Koca Mezarlık Sokak, Sümbül Sokak ve Zambak Sokak’ta kesinti uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757500’dür.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çırpı Cami, İbrahimçavuş ve Mektep mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çırpı Cami Mahallesi’nde Erçolak Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Kuloğlu Sokak, Mehmet Akyavaş Sokak ve Vali Kazım Dirik Caddesi kesintiden etkilenecektir. İbrahimçavuş Mahallesi’nde 451. Sokak, Abdi Yalçın Caddesi, Arap Hasan Sokak, Çam Hasan Caddesi, Canbazoğlu Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Kadı Hüseyin Sokak, Kasapoğlu Sokak, Musluoğlu Sokak ve Necati Uza Caddesi’nde kesinti uygulanacaktır. Mektep Mahallesi’nde ise Menemenli Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Mızrak Sokak ve Okul Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3757503’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 16:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’ndeki Bayındır Yolu, Cin Kulesi Küme Evleri ve İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri ile Turan Mahallesi ve Yusuflu Mahallesi’ndeki Bayındır Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757582’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 16:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’ndeki Bayındır Yolu, Çayiçi Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri ve Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri ile Turan Mahallesi’ndeki Bayındır Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757585’tir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’ndeki Arap Kirli Küme Evleri ve Beylik Küme Evleri ile Yakacık ve Yusuflu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760848’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Elifli, Sadıkpaşa ve Yeşilova mahalleleri ile Fatih Mahallesi’ndeki Arap Kirli Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri ve İsmail Uslu Sulama Grubu trafosu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Fırınlı Mahallesi’ndeki Yenice Kuyu Küme Evleri ile Tokatbaşı Mahallesi’ndeki İkinci Malal Küme Evleri, Macit Kasapoğlu Grubu Sulama bölgesi ve Tokatbaşı Yolu Küme Evleri de kesintiden etkilenecektir. Yeşilova Mahallesi’nde Köy İçi Yol kesinti kapsamındadır. Çalışma kimliği 3760849’dur.

BORNOVA

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşyol, Çiçekli, Karaçam, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Beşyol Mahallesi’nde 8001. Sokak, Badem Sokak, Beşyol Caddesi, Buket Sokak, Burçak Sokak, Çavdar Sokak, Çelik Sokak, Sardunya Sokak, Sarnıç Caddesi ve Yamaç Sokak kesintiden etkilenecektir. Çiçekli Mahallesi’nde 8500. Sokak, Açelya Sokak, Akasya Sokak, Çamlık Caddesi, Çiçekli Caddesi, Çitlenbik Sokak, Fulya Sokak, Kardelen Sokak, Manolya Sokak, Pınarlı Sokak ve Yasemin Sokak’ta kesinti uygulanacaktır. Karaçam Mahallesi’nde Çağlayan Sokak, Çiftlik Sokak, Doğan Sokak, Fesleğen Sokak, Fide Sokak, İstanbul Caddesi, Karaçam Caddesi, Kültür Sokak ve Palmiye Sokak kesintiden etkilenecektir. Kurudere Mahallesi’nde Doğa Sokak, Kartal Sokak ve Kurudere Caddesi; Sarnıçköy Mahallesi’nde Akyar Sokak, Filiz Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi; Yakaköy Mahallesi’nde ise 10751/2 Sokak, Çamlık Caddesi, Özbek Sokak, Poligon Sokak ve Yaka Caddesi kesinti kapsamındadır. Çalışma kimliği 3757453’tür.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli, Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yakaköy Mahallesi’nde Asma Sokak, Cumba Sokak, Damla Sokak, Dibek Sokak, Ekin Sokak, Gündoğan Sokak, Güneşli Sokak, Havuzbaşı Sokak, Ihlamur Sokak, Irmak Sokak, Kiraz Sokak, Kordon Sokak, Limon Sokak, Melisa Sokak, Meltem Sokak, Mine Sokak, Nilüfer Sokak, Öykü Sokak, Özbek Sokak, Poyraz Sokak, Reyhan Sokak, Selin Sokak, Sevgi Sokak, Tepe Sokak, Vadi Sokak, Yaka Caddesi, Yalı Sokak, Yaprak Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytin Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3757458’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:00 ile 19:00 arasında, Beşyol, Çiçekli, Karaçam, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerinde sabah saatlerinde çalışma yapılan aynı sokak ve caddelerde yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757559’dur.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:00 ile 19:00 arasında, Çiçekli, Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde sabah saatlerinde çalışma yapılan aynı bölgelerde yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757567’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12:00 ile 15:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758507’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli Mahallesi’ndeki Çamlık Caddesi, Pınarlı Sokak ve Yasemin Sokak ile Yakaköy Mahallesi’ndeki Çamlık Caddesi, Poligon Sokak ve Yaka Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758575’tir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli Mahallesi’ndeki 8500. Sokak, Çamlık Caddesi ve Manolya Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758576’dır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli Mahallesi’ndeki Açelya Sokak, Akasya Sokak, Çiçekli Caddesi, Çitlenbik Sokak, Fulya Sokak ve Kardelen Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758580’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy’de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758584’tür.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli’de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758586’dır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli’de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758587’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy’de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758588’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy’de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758589’dur.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy’de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758591’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü Mahallesi’ndeki 770. Sokak, 780. Sokak, 781. Sokak, 782. Sokak, 783. Sokak, 784. Sokak, 785. Sokak, 785/1 Sokak, 793. Sokak, 794. Sokak, 795. Sokak, 796. Sokak, 797. Sokak, 798. Sokak, 799. Sokak, 800. Sokak, 801. Sokak, 802. Sokak, 816. Sokak, Hürriyet Caddesi, Özdar Caddesi ve Park İçi Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760706’dır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12:00 ile 14:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Kemalpaşa Caddesi, Ümit Mahallesi’ndeki 7406/1 Sokak, 7408. Sokak, 7408/2 Sokak, 7408/6 Sokak ve Kemalpaşa Caddesi ile Yunus Emre Mahallesi’ndeki 7402. Sokak, 7404/13 Sokak ve 7404/2 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760707’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 09:15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’ndeki 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760721’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00 ile 11:15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’ndeki 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi’nde yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760723’tür.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi, Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kayadibi Mahallesi’nde 9750. Sokak, 9751. Sokak, Funda Sokak, Gündoğdu Sokak, Kayadibi Caddesi ve Zakkum Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3760730’dur.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kayadibi Mahallesi’nde Gelincik Sokak ve Kayadibi Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3760732’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ergene Mahallesi’ndeki 459. Sokak, 460. Sokak ve Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760865’tir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kazımdirik Mahallesi’ndeki 282/2 Sokak, 296/3 Sokak, 296/4 Sokak ve Ankara Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760892’dir.

ÇEŞME

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 16:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’ndeki 6000. Sokak, 6163. Sokak, 6312. Sokak, 6319/1 Sokak, 6323. Sokak, 6324. Sokak, 6325. Sokak, 6326. Sokak, 6327. Sokak, 6330. Sokak, 6338. Sokak, 6338/1 Sokak, 6339. Sokak, 6342. Sokak, 6343. Sokak, 6344. Sokak, 6346. Sokak, 6346/2 Sokak ve 6350. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758445’tir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 16:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’ndeki 6209. Sokak, 6217. Sokak, 6220. Sokak, 6221. Sokak, 6223. Sokak, 6224. Sokak, 6225. Sokak, 6226. Sokak, 6227. Sokak, 6228. Sokak, 6230. Sokak, 6231. Sokak, 6232. Sokak, 6235. Sokak, 6236. Sokak, 6239. Sokak, 6243. Sokak, 6244. Sokak, 6245. Sokak, 6246. Sokak, 6247. Sokak, 6248. Sokak, 6250. Sokak, 6273. Sokak ve 6348. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3761001’dir.

KARŞIYAKA

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00 ile 14:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’ndeki 6436/2 Sokak, 6471. Sokak, 6471/5 Sokak ve 6471/8 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758296’dır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahariye Mahallesi’ndeki 1856. Sokak, 1856/1 Sokak ve 1856/2 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760871’dir.

KEMALPAŞA

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki 35/1 Sokak ve 9425. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757453’tür.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki 110. Sokak ve 9046. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757458’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:00 ile 19:00 arasında, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki 35/1 Sokak ve 9425. Sokak’ta yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757559’dur.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:00 ile 19:00 arasında, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki 110. Sokak ve 9046. Sokak’ta yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3757567’dir.

ÖDEMİŞ

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:30 ile 14:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet, Hürriyet ve Umurbey mahallelerinin birçok sokağında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Cumhuriyet Mahallesi’nde 2. Ağa Sokak, Adalet Sokak, Ağa Sokak, Ali Oba Sokak, Bahriyeli Sokak, Beyler Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Düzen Sokak, Gemici Sokak, Karşıyaka Caddesi, Kırlangıç Sokak, Kurtuluş Caddesi, Nizam Sokak, Orhan Sokak, Ozan Sokak, Piri Reis 1. Çıkmazı Sokak, Piri Reis 2. Çıkmazı Sokak, Piri Reis 3. Çıkmazı Sokak, Piri Reis 5. Çıkmazı, Piri Reis Sokak, Pınar Sokak, Şehit Öz Polat Caddesi, Şengül Sokak, Taksim Sokak, Yeşim 1. Çıkmazı Sokak, Yeşim 2. Çıkmazı Sokak, Yeşim Sokak ve Zile Sokak kesintiden etkilenecektir. Hürriyet Mahallesi’nde 1602. Sokak, Atlı Sokak, Badem Sokak, Elmalı Sokak, Ihlamur Sokak, Karşıyaka Caddesi, Kavaklı Sokak, Kayın Sokak, Kayısı Sokak, Kirazlı Sokak, Leylak Sokak ve Şehit Öz Polat Caddesi’nde kesinti uygulanacaktır. Umurbey Mahallesi’nde ise Çeşme Sokak, Cumhuriyet 2. Çıkmazı Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Gördesli Sokak, Hacılar Sokak, Helvacı Sokak, İçelli Çıkmazı Sokak, İstasyon Caddesi, Karşıyaka Caddesi, Necip Sokak, Samsun Caddesi, Üzümlü 2. Çıkmazı Sokak, Üzümlü 3. Çıkmazı, Üzümlü Caddesi, Yaprak Sokak ve Yunus Emre Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3758339’dur.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’ndeki Köprübaşı Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758355’tir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cevizalan’da elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758356’dır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:15 ile 12:45 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozdağ Mahallesi’ndeki Büyükçavdar Küme Evleri, Darıderesi Küme Evleri, Gündalan Küme Evleri, Küçükçavdar Küme Evleri ve Ödemiş Salihli Yolu ile Tekke Mahallesi’ndeki Elmabağ Küme Evleri ve Ödemiş Salihli Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758371’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’ndeki Ovacık Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760709’dur.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’ndeki Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760715’tir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık ve Tekke mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760718’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Gerçekli ve Üçkonak mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Birgi Mahallesi’nde Çörekbaba Küme Evleri, Hacı Osman Sokak, İrimağzı Küme Evleri, Şaşallı Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri ve Zeytinucu Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Gerçekli Mahallesi’nde Çörekbaba Küme Evleri ve Topçukuyu Küme Evleri’nde kesinti uygulanacaktır. Üçkonak Mahallesi’nde ise Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Üçkonak Sokak ve Zeytinucu Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3760793’tür.

BEYDAĞ

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 ile 13:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aktepe, Atatürk, Beyköy, Erikli, Mutaflar, Tabaklar ve Yeniyurt mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aktepe Mahallesi’nde Aydın Sokak ve Köprübaşı Mevkii Sokak; Atatürk Mahallesi’nde 50. Yıl Caddesi, Atatürk Kültür Caddesi, Atatürk Mahallesi İç Yol, Balcı Sokak, Barış Sokak, Bülbül Sokak, Çamurcu Sokak, Dönmez Sokak, Eşme Sokak, Ferah Sokak, Güler Sokak, İstiklal Caddesi, Kalender Sokak, Kıbrıs Sokak, Korgalı Sokak, Nazilli Caddesi, Özgür Sokak, Patika, Sağlık Sokak, Şehit Osman Sarı Caddesi, Selvi Sokak, Şentürk Sokak, Soğukkuyu Küme Evleri, Turp Sokak, Yıldız Sokak, Yüksel Sokak ve Zeybek bölgesi kesintiden etkilenecektir. Beyköy Mahallesi’nde Sevgi Sokak; Erikli Mahallesi’nde Beydağ Nazilli Yolu, Değirmen Sokak ve Sedef Küme Evleri; Tabaklar Mahallesi’nde Sedef Küme Evleri; Yeniyurt Mahallesi’nde ise Kuyu Küme Evleri, Nazilli Caddesi ve Patika kesinti kapsamındadır. Çalışma kimliği 3758436’dır.

GÜZELBAHÇE

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yelki’de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758343’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yaka Mahallesi’ndeki 459. Sokak, 477. Sokak, 479. Sokak, 481. Sokak, 485. Sokak, 495. Sokak, 606/1 Sokak, 610. Sokak, 614. Sokak, 616. Sokak, 642. Sokak, 644. Sokak, Nedim Öktem Caddesi ve Yarendede Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758729’dur.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kahramandere Mahallesi’ndeki 767. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3760815’tir.

KARABAĞLAR

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 01:00 ile 03:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahar, Bahçelievler, Çalıkuşu, Doğanay, Esenlik, Gülyaka ve Reis mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bahar Mahallesi’nde 2904. Sokak, 2918. Sokak, Ali Rıza Avni Bulvarı ve Halide Edip Adıvar Caddesi kesintiden etkilenecektir. Bahçelievler Mahallesi’nde 508. Sokak, 509. Sokak, 509/5 Sokak, 509/8 Sokak, 510. Sokak, 510/2 Sokak, 510/3 Sokak, 510/5 Sokak, 9114/1 Sokak, 9163/1 Sokak, 9165/4 Sokak, 9165/5 Sokak ve Ulu Önder Caddesi’nde kesinti uygulanacaktır. Çalıkuşu Mahallesi’nde Eski İzmir Caddesi ve Halide Edip Adıvar Caddesi kesintiden etkilenecektir. Doğanay Mahallesi’nde 9104/1 Sokak, 9104/2 Sokak, 9106/1 Sokak, 9106/2 Sokak, 9106/3 Sokak, 9106/4 Sokak, 9110. Sokak, 9110/2 Sokak, 9114. Sokak, 9163. Sokak, 9165. Sokak, 9165/1 Sokak, 9165/2 Sokak, 9165/3 Sokak, 9165/4 Sokak, 9165/5 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi ve Ulu Önder Caddesi kesinti kapsamındadır. Esenlik Mahallesi’nde 9120. Sokak, 9122. Sokak, 9124. Sokak ve Ulu Önder Caddesi; Gülyaka Mahallesi’nde 2971/1 Sokak ve Saim Çıkrıkçı Caddesi; Reis Mahallesi’nde ise 9114. Sokak, 9114/1 Sokak, 9116/2 Sokak, 9118. Sokak, 9120. Sokak, 9163. Sokak, 9163/1 Sokak, 9163/2 Sokak, 9165. Sokak, 9165/1 Sokak ve Ulu Önder Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3758288’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Özgür ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Özgür Mahallesi’nde 3971. Sokak ve 3972/4 Sokak kesintiden etkilenecektir. Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi’nde 3932. Sokak, 3937. Sokak, 3940/1 Sokak, 3940/2 Sokak, 3961/1 Sokak, 3961/2 Sokak, 3961/3 Sokak, 3961/4 Sokak, 3971. Sokak, 3971/1 Sokak, 3972. Sokak, 3972/3 Sokak, 3972/4 Sokak, 3973. Sokak, 3973/1 Sokak, 3976. Sokak, 3984. Sokak, 3984/2 Sokak ve 3985. Sokak kesinti kapsamındadır. Çalışma kimliği 3758429’dur.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki 9300. Sokak, 9305. Sokak, 9316. Sokak, 9327. Sokak, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi ve Yunus Emre Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758457’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cennetçeşme Mahallesi’ndeki 3988. Sokak, 3995. Sokak, 3995/1 Sokak, 3995/2 Sokak, 3996. Sokak, 3996/1 Sokak, 3996/2 Sokak, 3996/3 Sokak, 3996/8 Sokak, 3996/9 Sokak, 3997. Sokak, 3997/1 Sokak, 3997/2 Sokak, 3998/1 Sokak ve 3998/3 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758466’dır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cennetçeşme Mahallesi’ndeki 3988/3 Sokak, 3990/6 Sokak, 3991. Sokak, 3991/1 Sokak, 3991/2 Sokak, 3991/3 Sokak, 3991/4 Sokak, 3991/5 Sokak, 3991/8 Sokak, 3991/9 Sokak, 3994. Sokak, 3994/1 Sokak, 3994/3 Sokak, 3994/4 Sokak, 3994/5 Sokak, 3996/3 Sokak, 3997. Sokak, 3997/3 Sokak, 3997/4 Sokak ve 3997/5 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758476’dır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Peker Mahallesi’ndeki 5045. Sokak, 5046. Sokak, 5050. Sokak, 5052. Sokak, 5053. Sokak, 5058. Sokak, 5060. Sokak, 5064. Sokak, 5082. Sokak, 5120. Sokak, 5122. Sokak, 5124. Sokak, 5125. Sokak, 5127. Sokak, 5127/1 Sokak, 5128. Sokak, 5128/1 Sokak, 5129. Sokak, 5130. Sokak ve 5140. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758582’dir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı Mahallesi’ndeki 1001. Sokak, 1002. Sokak, 1006. Sokak, Çamlık Sokak, Fırıncı Sokak, Gökgedik Sokak, Kahya Sokak, Kekik Sokak, Kutlu Aktaş Caddesi, Menekşe Sokak, Mestan Sokak, Radar Caddesi, Sağlık Sokak ve Şirin Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma kimliği 3758593’tür.