İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Şakran Sayfiye Mahallesi'nde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.13 ile 17.14 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu Şakran Şair Namık Kemal Caddesi No:135 önünde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Atatürk, Kurtuluş, Kültür, Örnekkent, Siteler ve Yeni mahallelerinde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.58 ile 22.05 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilen plansız elektrik kesintisidir.

Bayraklı

R. Şevket İnce Mahallesi'nde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışması olup, 2140 Sokak'ta hat vanası kapatılmıştır.

Bornova

Barbaros ve Rafet Paşa mahallelerinde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Atatürk, Barbaros, Evka 4 ve İnönü mahallelerinde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.35 ile 17.35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Evka 4 Mahallesi 1035 Sokak'ta meydana gelen branşman arızası olup, bölge vanası kapatılmıştır.

Dikili

İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 9 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

Foça

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Karabağlar

General Kazım Özalp Mahallesi'nde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.25 ile 19.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışması olup, 47/3 Sokak'ta hat vanası kapatılmıştır.

Konak

Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap ve Yenidoğan mahallelerinde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.35 ile 18.35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışması olup, çalışmalar 3565 Sokak'ta yürütülmektedir.

Menemen

Ahıhıdır, Esatpaşa, Gaybi, Kasımpaşa, Mermerli, Seydinnasrullah ve Tülbentli mahallelerinde, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.