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Firari hükümlü yakalanacağını anlayınca 4 metre yükseklikten atladı

Firari hükümlü yakalanacağını anlayınca 4 metre yükseklikten atladı
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İzmir Konak'ta uyuşturucu ticareti suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., polis operasyonunda yakalanacağını anlayınca 4 metre yükseklikten atlayarak yaralandı. Tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. (27), polis ekipleri tarafından yakalanacağını anlayınca yaklaşık 4 metre yükseklikten atladı. Yaralanan O.K., tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Temmuz'da O.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan O.K., yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayınca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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