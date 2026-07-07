İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün evinde uyuşturucu üretimi için sera düzeneği bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ş.G.Ş'nin Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde saklandığını ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan Ş.G.Ş'nin evinde yapılan aramalarda 2 kilogram kubar esrar ile yatak odasında iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu madde imal edilebilen sera düzeneği ele geçirildi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.