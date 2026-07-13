Türkiye gündemine oturan hukuki süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen insani yardım faaliyetleri ve bağış fonlarıyla sıkça adından söz ettiren Ahbap Derneği'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Haluk Levent neden gözaltına alındı, neden hapse girdi? Haluk Levent tutuklandı mı? Detaylar...

HALUK LEVENT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen ve Ahbap Derneği'ne ilişkin iddiaları içeren soruşturma, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığına ve yurt dışına kaçırıldığına yönelik şüphelerin artması üzerine derinleştirildi.

Yapılan adli incelemeler neticesinde; Haluk Levent’in 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Örgüt Üyeliği' suçlamalarıyla İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde gözaltına alındığı bildirildi. Sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilen Levent'in yanı sıra, Ahbap Derneği'nin Genel Merkezi'nde ve ofislerinde adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma detaylarında öne çıkan temel unsurlar ve Başsavcılık açıklamaları şu şekildedir:

Finansal Transferler ve Hesap Kullanımı: Haluk Levent’in çok sayıda şüphelinin banka hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya’ya ait olduğu tespit edildi. Dernekten Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına yaklaşık 120 milyon TL aktarıldığı belirlendi.

Yasal Bahis İddiaları: Dernek kurucularından Alper Çelik’in 2020-2026 yılları arasındaki hesap hareketleri incelendiğinde, Haluk Levent tarafından kullanıldığı tespit edilen hesaplar üzerinden 990 milyon TL tutarında yasal bahis oynandığı ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon TL kayıp yaşandığı kaydedildi. Şahsi banka hesabı kullanamayan ve ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan Levent’in bu finansal hacimde bahis oynamış olması soruşturma makamlarınca incelemeye alındı.

Gayrimenkul ve Ev Vaatleri: Depremzedelere ev yapma vaadiyle toplanan bağışlar çerçevesinde mağdurlardan alınan gayrimenkullerin, asistan Yeliz Kaya adına tescil ettirildiği ve müteakiben aklanmak suretiyle farklı şüphelilere devredildiği iddia edildi. Bu yöntemle toplamda yaklaşık 60 milyon ABD Doları tutarında mağduriyet yaratıldığı aktarıldı.

Kambiyo Senetleri ve Şahsi İpotekler: Yapılan gayrimenkul alımlarında 15 Ocak tarihli 250 bin Dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin Dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin Dolar olmak üzere toplam 2,75 milyon Dolar değerinde 3 senet tanzim edildiği görüldü. Senetlerde Haluk Levent "Borçlu", Ahbap Derneği ise "Gayrikabili rücu kefil" olarak kayıtlara geçti.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Levent'in, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğuna dair elde edilen veriler üzerine adli operasyonun başlatıldığı bilgisi verildi.

Karşılıksız Çek Davasındaki Mahkumiyet Süreci

Gözaltı kararının öncesinde, Haluk Levent’in yargılandığı ticari çek davasına ilişkin karar kamuoyuna yansımıştı. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada Levent, 2025 yılında düzenlediği 19 milyon 987 bin TL ve 50 milyon 83 bin TL tutarındaki iki ayrı ticari çekin karşılıksız çıkması nedeniyle mahkum edildi.

Mahkeme, toplamda yaklaşık 70 milyon TL tutarında adli para cezasına hükmederken, Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Levent, 24 ay taksitle ödeme kararı istediklerini ve sürecin avukatları takibinde olduğunu beyan etmişti. Söz konusu kararın istinaf incelemesi sürmekte olup, adli para cezasının kesinleşmesi ve ödenmemesi durumunda yasal mevzuat gereği hapis cezasının infazı gündeme gelebilecektir.

HALUK LEVENT TUTUKLANDI MI?

Hakkında yürütülen adli işlemler kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent, emniyet birimlerindeki işlemlerinin öncesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde Haluk Levent'in emniyetteki ifade alma süreci devam etmektedir. Şüpheli hakkında henüz bir tutuklama kararı verilmemiş olup, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi ve çıkarılacağı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilmesi beklenmektedir. Adli makamlardan gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda süreç takip edilmektedir.