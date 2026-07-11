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Bucasporlu Sercan, Süper Lig'e gitti

Bucasporlu Sercan, Süper Lig'e gitti
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3. Lig'e düşen Bucaspor 1928'in genç yıldızı Mecit Sercan Deniz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı. Geçen sezon 34 maçta 9 gol 5 asist yapan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için İzmir temsilcisi bonservis geliri elde etti.

3'üncü Lig'e düşen Bucaspor 1928'de sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz (19), Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı. Haziran ayında Kasımpaşa ekibiyle söz kesen genç futbolcu yeni kulübüne katıldı. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 2'nci Lig'de 34 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergileyen Sercan, dikkatleri üzerine çekmişti. Futbola başladığı Buca ekibinde profesyonel olan genç oyuncu için İzmir temsilcisinin bonservis geliri elde ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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