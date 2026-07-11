İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3756538 numaralı çalışma kapsamında Kültür Mahallesi’ndeki 669, 698, 701, 702, 703, 704, 707, 711, 712, 713, 714, 718, 719, 720, 722 ve 723. sokaklar ile Çamlık Caddesi, Sakin Sokak ve Kurtuluş Mahallesi etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3756629 numaralı çalışma kapsamında Horozgediği Mahallesi’ndeki 14. Cadde, 19/13, 19/2 ve 19/9. sokaklar ile Ada, Çınar, Egelim, Gökmen, Horozgediği Çeşme, Horozgediği Fatih, Horozgediği Karanfil ve Horozgediği Yıldız Küme Evleri ile Sanayi Caddesi etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3758441 numaralı çalışma kapsamında Çaltılıdere Mahallesi’nde 14/18 ve 14/21. sokaklar, Bayırkent, Çaltılıdere Gül, Çaltılıdere Cami, Çaltılıdere Deniz, Çaltılıdere Hacılar, Çaltılıdere Karanfil, Çaltılıdere Lale, Çaltılıdere Nergiz, Çaltılıdere Okul, Hacılar, Haziran, Kasım, Mart, Mayıs, Nisan, Ocak, Şubat ve Tavus sokakları, Çaltılıdere Yalı ve Karşıyaka Küme Evleri ile Çanakkale Caddesi etkilenecektir. Çoraklar Mahallesi’nde 16/8. Sokak ile Aydoğdu, Çoraklar Gül, Çoraklar Menekşe, Çoraklar Mercan ve Çoraklar Okul Küme Evleri; Hacıömerli Mahallesi’nde 18/34, 18/44, 18/49 ve 18/7. sokaklar, Beştepe, Çiçekli, Dilek, Eda, Hacıömerli Hacı Ali, Hacıömerli Akasya, Hacıömerli Cami, Hacıömerli Deniz, Hacıömerli Fatih, Hacıömerli Gazi, Hacıömerli Gül, Hacıömerli Huzur, Hacıömerli Karanfil, Hacıömerli Menekşe, Hacıömerli Sümbül, Hacıömerli Yavuz, Hacıömerli Nergiz, Hakan ve Yıldırım sokakları, Çanakkale, Esenlik, Hacıömerli Atatürk, Hacıömerli Barbaros, Hacıömerli Emek, Hacıömerli İnönü, Hacıömerli İstiklal ve Yunus Emre caddeleri, Hacıömerli Köy Yolu ile Yenişakran Jandarma Karakolu etkilenecektir. Kalabak Mahallesi’nde 101, 102 ve 107. sokaklar, Cici, Gölet, Kalabak Gül, Kalabak Karanfil, Kalabak Şen, Kalabak ve Kalabak Sümbül sokakları ile Çevre Yolu, Kalabak Atatürk ve Kalabak Cumhuriyet caddeleri; Karaköy Mahallesi’nde ise Eski Karaköy Sokak ve Karaköy Köyü İç Yolu etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3756594 numaralı çalışma kapsamında Çoraklar, Güzelhisar, Uzunhasanlar ve Yalı mahalleleri etkilenecektir. Karaköy Mahallesi’nde Gemici, Karadayı, Karaköy Gül, Karaköy İstiklal, Karaköy Karanfil, Karaköy Lale, Karaköy Menekşe ve Karaköy Şen sokakları ile Karaköy Hükümet Caddesi; Yalı Mahallesi’nde Karayerler Küme Evleri ve Organize Sanayi Yolu Caddesi kesintiden etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3756632 numaralı çalışma kapsamında Horozgediği Mahallesi’ndeki 14. Cadde, 19/13, 19/2 ve 19/9. sokaklar ile Ada, Çınar, Egelim, Gökmen, Horozgediği Çeşme, Horozgediği Fatih, Horozgediği Karanfil ve Horozgediği Yıldız Küme Evleri ile Sanayi Caddesi etkilenecektir.

BERGAMA

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3755789 numaralı çalışma kapsamında Alacalar, Atatürk, Bahçelievler, Çakırlar, Fatih, İncecikler, İslamsaray, Kapukaya, Küçükkaya, Maltepe, Selçuk, Tepeköy, Tiyelti, Yalnızev ve Yerlitahtacı mahalleleri etkilenecektir. Atatürk Mahallesi’nde Ege Caddesi ve Kaya Sokak; Bahçelievler Mahallesi’nde 50. Yıl Caddesi, 501, 502, 503, 504, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 540, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 556, 560, 561, 565/1, 566 ve 569. sokaklar ile Asenovgrad, Atatürk, Efeler, Estergon, Gazneliler, Şehit Serkan Eroğlu, Seymen, Sipahiler, Sur, Yaşar Doğu, Yeşillik ve Yurt caddeleri etkilenecektir. Ayrıca Ateş, Bahçelievler 11, Paksoy, Şakir Süter, Şehit Hüseyin Köse, Şehit Mehmet Karakurt, Şehit Mustafa Bülte, Şehit Turgut Erçevik ve Sunak sokakları kesinti kapsamında olacaktır.

Fatih Mahallesi’nde 1. Karadağ, 1. Kermes, 2. Kermes, 202, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 315/1, 316, 317, 319, 321, 323, 324, 326, 327, 328, 332, 333, 333/1, 334, 335, 336, 339, 339/1, 340, 341, 342, 343, 345, 346/1, 346/4, 347, 348, 349, 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 350, 351/3, 353, 353/1, 359 ve 372. sokaklar etkilenecektir. Adnan Menderes, Akşemsettin, Anafartalar, Atatürk, Barbaros, Çetin Emeç, Dübek, Dumlupınar, Fuzuli, Gazi, Karadağ, Melek, Otlukbeli, Özgürlük, Şehit Mustafa Yılmaz, Toros, Tuna, Umut ve Yeşilırmak caddeleri ile Bergama Çevre Yolu ve İzmir Çanakkale Yolu da kesinti kapsamında olacaktır. Ahi, Akdağ, Altındağ, Aras, Atılım, Baki, Bakırçay, Başak, Bengü, Çağdaş, Çağrı, Çakır, Çamlık, Ceyhan, Çizgi, Dadaş, Dilek, Düden, Eda, Efe, Ege, Egeli, Emek, Erciyes, Erdem, Evrim, Gamze, Gediz, Güldağ, Güler, Güvercin, Hanımeli, İpek, Işık, Karaçam, Karayel, Kayın, Kermes, Kocatepe, Manolya, Meltem, Menteş, Necdet, Özlem, Palmiye, Pazar, Poyraz, Seher, Şehit Mükerrem Keskin, Şehit Yaşar Özsürücü, Sevgi, Songül, Tayfun, Volkan, Yalın, Yavuz, Yeşim, Yıldız, Zerrin, Zigana ve Zirve sokakları ile Küçükkaya Köy Yolu, Sabuncu Yolu Sokak ve Bergama Atık Su Arıtma Tesisi etkilenecektir.

İncecikler Mahallesi’nde İncecikler Köyü İç Yolu, İncecikler Köyü Yolu ve Kozak Bergama Yolu; Kapukaya Mahallesi’nde Kapıkaya Köyü İç Yolu ve Kozak Bergama Yolu; Küçükkaya Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı, Kadriye Köyü, Kadriye Sokak, Küçükkaya Köy Yolu ve Yalnızev Köyü İç Yolu etkilenecektir. Maltepe Mahallesi’nde Adnan Menderes ve Atatürk bulvarları ile Fethiye, Girne, Gökova, Magosa ve Marmaris sokakları; Selçuk Mahallesi’nde Tiyelti Köyü Yolu; Tepeköy Mahallesi’nde Küçükkaya Köy Yolu; Tiyelti Mahallesi’nde Çakırlar Köyü Yolu, Tiyelti Köyü Yolu ve Tiyelti Merkez Sokak; Yalnızev Mahallesi’nde Küçükkaya Köy Yolu ve Yalnızev Köyü İç Yolu; Yerlitahtacı Mahallesi’nde Çavuşali ve Yerlitahtacı Küme Evleri ile Kozak Bergama Yolu etkilenecektir.

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3749274 numaralı çalışma kapsamında Yukarıbey Mahallesi’ndeki 5053 ve 5053/1. sokaklar ile Koca, Yanık ve Yeşiller Küme Evleri etkilenecektir.

15 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3754667 numaralı çalışma kapsamında Aşağıkırıklar, Tekkedere ve Zeytindağ mahalleleri ile Yenikent Mahallesi’ndeki Çiftlik Küme Evleri etkilenecektir.

BORNOVA

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3756508 numaralı çalışma kapsamında Karacaoğlan ve Yunus Emre mahalleleri etkilenecektir.

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3757385 numaralı çalışma kapsamında Doğanlar Mahallesi’ndeki 1487, 1517, 1526, 1527, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1544, 1545, 1546 ve 1550. sokaklar etkilenecektir.

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3757525 numaralı çalışma kapsamında Karaçam Mahallesi’ndeki Çağlayan, Çiftlik, Doğan, Fesleğen, Fide, Kültür ve Palmiye sokakları ile İstanbul ve Karaçam caddeleri etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3757419 numaralı çalışma kapsamında Karaçam Mahallesi etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3756524 numaralı çalışma kapsamında Çamiçi ve Karaçam mahalleleri ile Kayadibi Mahallesi’ndeki 9750 ve 9751. sokaklar, Funda, Gündoğdu ve Zakkum sokakları ile Kayadibi Caddesi etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3756525 numaralı çalışma kapsamında Karaçam Mahallesi ile Kayadibi Mahallesi’ndeki Gelincik Sokak ve Kayadibi Caddesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3757453 numaralı çalışma kapsamında Beşyol, Çiçekli, Karaçam, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahalleleri etkilenecektir. Beşyol Mahallesi’nde 8001. Sokak, Badem, Buket, Burçak, Çavdar, Çelik, Sardunya ve Yamaç sokakları ile Beşyol ve Sarnıç caddeleri; Çiçekli Mahallesi’nde 8500. Sokak, Açelya, Akasya, Çitlenbik, Fulya, Kardelen, Manolya, Pınarlı ve Yasemin sokakları ile Çamlık ve Çiçekli caddeleri etkilenecektir. Karaçam Mahallesi’nde Çağlayan, Çiftlik, Doğan, Fesleğen, Fide, Kültür ve Palmiye sokakları ile İstanbul ve Karaçam caddeleri; Kurudere Mahallesi’nde Doğa ve Kartal sokakları ile Kurudere Caddesi; Sarnıçköy Mahallesi’nde Akyar, Filiz ve Kordelya sokakları ile Sarnıç Caddesi; Yakaköy Mahallesi’nde 10751/2. Sokak, Özbek ve Poligon sokakları ile Çamlık ve Yaka caddeleri kesintiden etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3757458 numaralı çalışma kapsamında Çiçekli ve Karaçam mahalleleri ile Yakaköy Mahallesi’ndeki Asma, Cumba, Damla, Dibek, Ekin, Gündoğan, Güneşli, Havuzbaşı, Ihlamur, Irmak, Kiraz, Kordon, Limon, Melisa, Meltem, Mine, Nilüfer, Öykü, Özbek, Poyraz, Reyhan, Selin, Sevgi, Tepe, Vadi, Yalı, Yaprak, Yıldız ve Zeytin sokakları ile Yaka Caddesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3758575 numaralı çalışma kapsamında Çiçekli Mahallesi’ndeki Çamlık Caddesi, Pınarlı ve Yasemin sokakları ile Yakaköy Mahallesi’ndeki Çamlık Caddesi, Poligon Sokak ve Yaka Caddesi etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3758576 numaralı çalışma kapsamında Çiçekli Mahallesi’ndeki 8500. Sokak, Çamlık Caddesi ve Manolya Sokak etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3758580 numaralı çalışma kapsamında Çiçekli Mahallesi’ndeki Açelya, Akasya, Çitlenbik, Fulya ve Kardelen sokakları ile Çiçekli Caddesi etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3758584 numaralı çalışma kapsamında Yakaköy Mahallesi etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3758586, 3758587 ve 3758588 numaralı çalışmalar kapsamında Çiçekli Mahallesi etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3758589 ve 3758591 numaralı çalışmalar kapsamında Yakaköy Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3758507 numaralı çalışma kapsamında Atatürk Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında, 3757559 numaralı çalışma kapsamında Beşyol, Çiçekli, Karaçam, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahalleleri etkilenecektir. Etkilenecek sokak ve caddeler, aynı bölgelerde 3757453 numaralı çalışma için belirtilen adreslerdir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3757567 numaralı çalışma kapsamında Çiçekli ve Karaçam mahalleleri ile Yakaköy Mahallesi’ndeki Asma, Cumba, Damla, Dibek, Ekin, Gündoğan, Güneşli, Havuzbaşı, Ihlamur, Irmak, Kiraz, Kordon, Limon, Melisa, Meltem, Mine, Nilüfer, Öykü, Özbek, Poyraz, Reyhan, Selin, Sevgi, Tepe, Vadi, Yalı, Yaprak, Yıldız ve Zeytin sokakları ile Yaka Caddesi etkilenecektir.

KARŞIYAKA

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3756640 numaralı çalışma kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 6604, 6607, 6615, 6616, 6617, 6617/1, 6618, 6620, 6621, 6633/1, 6636, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6645/1, 6645/2, 6646, 6647, 6647/1, 6648, 6650, 6651, 6652, 6654, 6654/1, 6657, 6722 ve 6722/2. sokaklar etkilenecektir.

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 14.30 arasında, 3757562 numaralı çalışma kapsamında Bostanlı Mahallesi’ndeki Muharrem Candaş Sokak ve Yalı Bulvarı etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3757572 numaralı çalışma kapsamında Bostanlı Mahallesi’ndeki 2007 ve 2009. sokaklar, Cemal Gürsel Caddesi ve Dr. Mehmet Ziyaettin Ertemer çevresi etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3757490 numaralı çalışma kapsamında Bostanlı ve Nergiz mahalleleri etkilenecektir. Bostanlı Mahallesi’nde 1735, 1809, 1810, 1811, 1813, 1821, 6345 ve 6350. sokaklar, Bestekâr Sadi Hoşses, Bestekâr Yusuf Nalkesen, Nazan Öncel ve Tarık Dursun K. sokakları ile Cengiz Topel Parkı İçi Yolu ve Sadi Hoşses Parkı İçi Yolu etkilenecektir. Nergiz Mahallesi’nde 1671, 1775, 1775/7, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 6000 ve 6001. sokaklar ile Ali Alp Böke Caddesi ve Zeki Şenoğlu Sokak etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.15 arasında, 3757501 numaralı çalışma kapsamında Bostanlı Mahallesi’nde 3757490 numaralı çalışma için belirtilen adresler etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 17.15 arasında, 3757504 numaralı çalışma kapsamında Bostanlı Mahallesi’nde 3757490 numaralı çalışma için belirtilen adresler etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında, 3758296 numaralı çalışma kapsamında Yalı Mahallesi’ndeki 6436/2, 6471, 6471/5 ve 6471/8. sokaklar etkilenecektir.

ÖDEMİŞ

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 3757338 numaralı çalışma kapsamında Ovakent Mahallesi’ndeki Açelya, Adil, Ahmetbey, Akdağ, Anıt, Arıcı, Atalay, Ayenoğlu, Bahadır, Başak, Bülbül, Çakırlar, Camialtı, Çavuş, Çayiçi, Çelenler, Celep, Cerit, Çınaraltı, Çoban, Çolakoğlu, Darıcı, Davulcuoğlu, Doğan, Emiroğlu, Hacı Çavuşoğlu, Hacı İsmail, Hafız Şerif, İlke, İmamoğlu, Karaçul, Karaduman, Kasap, Kasapoğlu, Katırcıoğlu, Keçeci, Mevsim, Nalbantoğlu, Okul, Okulönü, Osmanağa, Ova, Ovakent Cami, Ragıpbey, Savaşlar, Şentürk, Serdaroğlu, Sevgenler, Stadyum, Sünnetçi, Temizel, Ümit, Yamaç, Zirve, Zümrüt ve Zunguroğlu sokakları etkilenecektir. Ayrıca Asil, Çağdaş, Gazi Mustafa Kemal, Gündoğan, Hasan Doğan, Kalender, Kazım Karabekir, Mimar Sinan, Ovakent, Şair Namık Kemal ve Uygar caddeleri, Asil Çıkmazı, Ketendere, Odeşe ve Sanayi İçi Küme Evleri ile Ovakent Cumhuriyet, Ovakent Hürriyet ve Ovakent Saracoğlu meydanları kesinti kapsamında olacaktır.

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3757390 numaralı çalışma kapsamında Emmioğlu Mahallesi’ndeki Fakülte Caddesi, Sanayi Altı Mevkii Küme Evleri ve Sanayi Sitesi 38. Sokak ile Üç Eylül Mahallesi’ndeki Fakülte Caddesi etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3757485 numaralı çalışma kapsamında Çamlıca Mahallesi’ndeki Köprübaşı Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında, 3757534 numaralı çalışma kapsamında Bucak Mahallesi’ndeki Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sokak ve Karayiğit Küme Evleri; Cevizalan Mahallesi’ndeki Cevizalan Küme Evleri; Kutlubeyler Mahallesi’ndeki Kutlubeyler ve Tabak Küme Evleri ile Üçkonak Mahallesi’ndeki Üçkonak ve Yukarı Konak Küme Evleri etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 14.30 arasında, 3757341 numaralı çalışma kapsamında Atatürk, Cumhuriyet, Hürriyet ve Zafer mahalleleri etkilenecektir. Atatürk Mahallesi’nde Ahrandı ve Başoğlu sokakları, Atatürk, Kaymakam Yusuf Doğan, Namık Kemal ve Yarbay caddeleri, Şehit Adnan Menderes Bulvarı, Ulus Meydanı ve Yeşilyurt Caddesi etkilenecektir. Cumhuriyet Mahallesi’nde 2. Altınordu, Altınordu, Bağ, Beyler, Nizam, Polat ve Selvi sokakları ile Atatürk, Beşgöz, Menderes ve Talatpaşa caddeleri kesinti kapsamında olacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde 1. Mersin, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1626, 1627, 1629, 1632, 1634, 1635, 1636, 1638, 1642, 1644, 1645, 1650, 1651, 1654, 1658, 1660, 1662, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672, 1675, 1676, 1679, 1680, 1684, 1685, 1686, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1696, 1697 ve 1706. sokaklar ile 2. Kırçiçek, 2. Mersin, Aygün, Çerçi, Güneş, Gürselli, İlknur, Kavaklı, Kayısı, Kırçiçeği, Köknar, Mehtap, Mimoza ve Porsuk sokakları etkilenecektir. Atatürk, Beşgöz, Birgi Yolu, Güney Çevre Yolu, Kiraz Yolu, Menderes, Şehit İlhan Ufuker, Şehit İrfan Ufuker, Şehit Öz Polat ve Talatpaşa caddeleri ile Şehit Ali Dereli Küme Evleri de kesinti kapsamında olacaktır.

Zafer Mahallesi’nde 1332/1, 1339, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 ve 1377. sokaklar ile Güler, Gülten ve Stad sokakları etkilenecektir. Ahrandı Altı ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk ve Birgi Yolu caddeleri, Osman Günay Caddesi ve Şehit Adnan Menderes Bulvarı da kesintiden etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında, 3757345 numaralı çalışma kapsamında Konaklı Mahallesi’ndeki Hacıoğlukuyu Zincirlikuyu Küme Evleri, Ovakent Mahallesi’ndeki Erkekli Küme Evleri, Umurbey Mahallesi’ndeki Adagide Yolu Caddesi ile Yanıkkır ve Çobankuyu Mevkii Küme Evleri ve Yolüstü Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3758355 numaralı çalışma kapsamında Çamlıca Mahallesi’ndeki Köprübaşı Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.45 arasında, 3758371 numaralı çalışma kapsamında Bozdağ Mahallesi’ndeki Büyükçavdar, Darıderesi, Gündalan ve Küçükçavdar Küme Evleri ile Ödemiş Salihli Yolu ve Tekke Mahallesi’ndeki Elmabağ Küme Evleri ile Ödemiş Salihli Yolu etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, 3758356 numaralı çalışma kapsamında Cevizalan Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 14.30 arasında, 3758339 numaralı çalışma kapsamında Cumhuriyet, Hürriyet ve Umurbey mahalleleri etkilenecektir. Cumhuriyet Mahallesi’nde 2. Ağa, Adalet, Ağa, Ali Oba, Bahriyeli, Beyler, Düzen, Gemici, Kırlangıç, Nizam, Orhan, Ozan, Pınar, Şengül, Taksim, Yeşim ve Zile sokakları ile Piri Reis çıkmazları, Piri Reis Sokak, Cumhuriyet, Karşıyaka, Kurtuluş ve Şehit Öz Polat caddeleri etkilenecektir. Hürriyet Mahallesi’nde 1602. Sokak, Atlı, Badem, Elmalı, Ihlamur, Kavaklı, Kayın, Kayısı, Kirazlı ve Leylak sokakları ile Karşıyaka ve Şehit Öz Polat caddeleri etkilenecektir. Umurbey Mahallesi’nde Çeşme, Gördesli, Hacılar, Helvacı, Necip, Yaprak sokakları, Cumhuriyet çıkmazları, İçelli Çıkmazı, Üzümlü çıkmazları ile Cumhuriyet, İstasyon, Karşıyaka, Samsun, Üzümlü ve Yunus Emre caddeleri kesintiden etkilenecektir.

TORBALI

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3756574 numaralı çalışma kapsamında Tepeköy Mahallesi’ndeki 4507, 4512, 4513, 4516, 4518, 4520, 4524, 4526, 4538, 4540, 4567, 4571, 4573, 4575 ve 4579. sokaklar ile Ağalar, Erdinç Tekirli, Gümüşpala, Hüseyin Yener, İsmetpaşa, Kazım Dirik ve Serdar Genç caddeleri ile Kenar Sokak etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3756579 numaralı çalışma kapsamında Ertuğrul ve Tepeköy mahalleleri etkilenecektir. Ertuğrul Mahallesi’nde 3035, 3037, 3041, 3043, 3045, 3049, 3056 ve 3058. sokaklar ile Aydın, Mithatpaşa ve Serdar Genç caddeleri; Tepeköy Mahallesi’nde 3035, 3056, 4513, 4514, 4517, 4526, 4527, 4528, 4530, 4531, 4532, 4534, 4536, 4538, 4542, 4552, 4557, 4559, 4561, 4563, 4575, 4577, 4579 ve 4581. sokaklar ile Aydın, Erdinç Tekirli, Gümüşpala, Hürriyet, İsmetpaşa ve Serdar Genç caddeleri etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3756581 numaralı çalışma kapsamında İnönü Mahallesi’ndeki 119, 139, 154/1 ve 156/1. sokaklar ile Yavuz Sultan Selim Caddesi etkilenecektir.

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3756955 numaralı çalışma kapsamında Çapak Mahallesi, Torbalı Mahallesi’ndeki Philsa Caddesi ve Yedi Eylül Mahallesi’ndeki 5520, 5531, 5533, 5535, 5537, 5539 ve 5541. sokaklar ile Philsa Caddesi etkilenecektir.

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3757388 numaralı çalışma kapsamında Yedi Eylül Mahallesi’ndeki 5574, 5578, 5585, 5588, 5590, 5593, 5594, 5596, 5597, 5599, 5601, 5606, 5607, 5608, 5610, 5612, 5615, 5616, 5618, 5620, 5625, 5627, 5630, 5631, 5633, 5638, 5640, 5640/1, 5642, 5644, 5645, 5647, 5651, 5653 ve 5657. sokaklar ile Aydın Caddesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında, 3758317 numaralı çalışma kapsamında Demirci ve Yeşilköy mahalleleri etkilenecektir. Demirci Mahallesi’nde 18, 19, 6253 ve 6420. sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi; Yeşilköy Mahallesi’nde 6421, 6421/1, 6422, 6423, 6423/1, 6423/2, 6423/3, 6423/5, 6424, 6424/1, 6425, 6426, 6427, 6427/1, 6427/2, 6427/3 ve 6428. sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi, İzmir Aydın Caddesi ve Tahtalı Küme Evleri etkilenecektir.

KARABAĞLAR

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3756770 numaralı çalışma kapsamında Maliyeciler Mahallesi’ndeki 52/1. Sokak, Metin Oktay Mahallesi’ndeki 52/1, 52/101, 52/102, 52/104, 52/105, 52/106, 52/107, 52/108, 52/11, 52/110, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18 ve 52/9. sokaklar ile Şehitler Mahallesi’ndeki 52/1, 52/16, 52/19, 52/26, 52/27, 52/36, 52/37, 52/39, 52/41, 52/51, 52/59, 52/60, 52/63 ve 52/64. sokaklar etkilenecektir.

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3756772 numaralı çalışma kapsamında Tırazlı Mahallesi’ndeki 1001, 1002 ve 1006. sokaklar, Çamlık, Fırıncı, Gökgedik, Kahya, Kekik, Menekşe, Mestan, Sağlık ve Şirin sokakları ile Kutlu Aktaş ve Radar caddeleri etkilenecektir.

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, 3756776 numaralı çalışma kapsamında İhsan Alyanak, Peker ve Yunus Emre mahalleleri etkilenecektir. İhsan Alyanak Mahallesi’nde 4951, 4995, 4996, 5000, 5002, 5003, 5004, 5004/1, 5005, 5005/1, 5009, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5026 ve 5027. sokaklar; Peker Mahallesi’nde 4951, 4996, 5002, 5006, 5027, 5072 ve 5073. sokaklar; Yunus Emre Mahallesi’nde 4223, 4225, 4232 ve 4951. sokaklar etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3756779 numaralı çalışma kapsamında Yunus Emre Mahallesi’ndeki 4064, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4236, 4246 ve 4246/2. sokaklar etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3756782 numaralı çalışma kapsamında Yunus Emre Mahallesi’ndeki 4065, 4246, 4248, 4249, 4251, 4255, 4256, 4268 ve 4269. sokaklar etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3756783 numaralı çalışma kapsamında Yunus Emre Mahallesi’ndeki 4061, 4067, 4079, 4099, 4102, 4103, 4104, 4243, 4251, 4261, 4262, 4263, 4264, 4266, 4267, 4268, 4269 ve 5714/1. sokaklar etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, 3757721 numaralı çalışma kapsamında Yurdoğlu Mahallesi’ndeki 3947, 3947/1, 3947/2, 3948, 3948/2, 3948/5, 3948/6 ve 3988/2. sokaklar etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3757724 numaralı çalışma kapsamında Yurdoğlu Mahallesi’ndeki 3946, 3946/4, 3947, 3947/4, 3947/6 ve 3947/7. sokaklar etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3757736 numaralı çalışma kapsamında Cennetçeşme Mahallesi’ndeki 3988. Sokak, Yurdoğlu Mahallesi’ndeki 3946, 3947, 3947/1, 3947/2, 3947/4, 3948, 3948/1, 3948/2, 3948/6, 3949/1, 3950, 3959, 3973 ve 3988. sokaklar ile Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi’ndeki 3959, 3961, 3961/2, 3973, 3986 ve 3988. sokaklar etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3757749 numaralı çalışma kapsamında Cennetçeşme Mahallesi’ndeki 3987. Sokak ile Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi’ndeki 3970, 3972, 3982/1, 3984/1, 3985, 3985/1, 3985/2, 3986 ve 3988. sokaklar ile Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 10.15 arasında, 3757403 numaralı çalışma kapsamında Bahar, Çalıkuşu ve General Asım Gündüz mahalleleri etkilenecektir. Bahar Mahallesi’nde 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921 ve 2928. sokaklar ile Eski İzmir ve Saim Çıkrıkçı caddeleri; Çalıkuşu Mahallesi’nde 3190, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3201/1, 3205, 3206, 3207, 3208, 3246, 3254, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3270, 3272 ve 5741. sokaklar ile Eski İzmir Caddesi; General Asım Gündüz Mahallesi’nde 3246, 3267, 5741 ve 5741/1. sokaklar etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, 3757408 numaralı çalışma kapsamında Bahar Mahallesi’ndeki 2910, 2911, 2912, 2913, 2917, 2918, 2919, 2920 ve 2921. sokaklar ile Eski İzmir ve Saim Çıkrıkçı caddeleri; Çalıkuşu Mahallesi’ndeki 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3201/1, 3205, 3206, 3207, 3208, 3254, 3256, 3257, 3258, 3259 ve 3260. sokaklar ile Eski İzmir Caddesi etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 14.15 arasında, 3757404 numaralı çalışma kapsamında 3757403 numaralı çalışma için belirtilen Bahar, Çalıkuşu ve General Asım Gündüz mahallelerindeki adresler etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında, 3758288 numaralı çalışma kapsamında Bahar, Bahçelievler, Çalıkuşu, Doğanay, Esenlik, Gülyaka ve Reis mahalleleri etkilenecektir. Bahar Mahallesi’nde 2904 ve 2918. sokaklar, Ali Rıza Avni Bulvarı ve Halide Edip Adıvar Caddesi; Bahçelievler Mahallesi’nde 508, 509, 509/5, 509/8, 510, 510/2, 510/3, 510/5, 9114/1, 9163/1, 9165/4 ve 9165/5. sokaklar ile Ulu Önder Caddesi etkilenecektir. Çalıkuşu Mahallesi’nde Eski İzmir ve Halide Edip Adıvar caddeleri; Doğanay Mahallesi’nde 9104/1, 9104/2, 9106/1, 9106/2, 9106/3, 9106/4, 9110, 9110/2, 9114, 9163, 9165, 9165/1, 9165/2, 9165/3, 9165/4 ve 9165/5. sokaklar ile Saim Çıkrıkçı ve Ulu Önder caddeleri etkilenecektir. Esenlik Mahallesi’nde 9120, 9122 ve 9124. sokaklar ile Ulu Önder Caddesi; Gülyaka Mahallesi’nde 2971/1. Sokak ve Saim Çıkrıkçı Caddesi; Reis Mahallesi’nde 9114, 9114/1, 9116/2, 9118, 9120, 9163, 9163/1, 9163/2, 9165 ve 9165/1. sokaklar ile Ulu Önder Caddesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, 3758593 numaralı çalışma kapsamında Tırazlı Mahallesi’ndeki 1001, 1002 ve 1006. sokaklar, Çamlık, Fırıncı, Gökgedik, Kahya, Kekik, Menekşe, Mestan, Sağlık ve Şirin sokakları ile Kutlu Aktaş ve Radar caddeleri etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, 3758429 numaralı çalışma kapsamında Özgür Mahallesi’ndeki 3971 ve 3972/4. sokaklar ile Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi’ndeki 3932, 3937, 3940/1, 3940/2, 3961/1, 3961/2, 3961/3, 3961/4, 3971, 3971/1, 3972, 3972/3, 3972/4, 3973, 3973/1, 3976, 3984, 3984/2 ve 3985. sokaklar etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3758457 numaralı çalışma kapsamında Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki 9300, 9305, 9316 ve 9327. sokaklar ile Fatin Rüştü Zorlu ve Yunus Emre caddeleri etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3758466 numaralı çalışma kapsamında Cennetçeşme Mahallesi’ndeki 3988, 3995, 3995/1, 3995/2, 3996, 3996/1, 3996/2, 3996/3, 3996/8, 3996/9, 3997, 3997/1, 3997/2, 3998/1 ve 3998/3. sokaklar etkilenecektir.

Aynı tarihte ve saatlerde, 3758476 numaralı çalışma kapsamında Cennetçeşme Mahallesi’ndeki 3988/3, 3990/6, 3991, 3991/1, 3991/2, 3991/3, 3991/4, 3991/5, 3991/8, 3991/9, 3994, 3994/1, 3994/3, 3994/4, 3994/5, 3996/3, 3997, 3997/3, 3997/4 ve 3997/5. sokaklar etkilenecektir.