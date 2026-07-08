İzmir'de havalimanında bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı

İzmir'de havalimanında elinde iki bıçak bulunan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için yaşanan arbedede 4 polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda elinde iki bıçak olan H.K'yi (45) fark eden polis müdahalede bulundu.

Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.