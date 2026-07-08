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İzmir'de havalimanında bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda elinde iki bıçak bulunan şüpheli H.K., polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Arbede sırasında 4 polis hafif yaralanırken, şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

İzmir'de havalimanında elinde iki bıçak bulunan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için yaşanan arbedede 4 polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda elinde iki bıçak olan H.K'yi (45) fark eden polis müdahalede bulundu.

Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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