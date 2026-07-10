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İncirde bereketin sırrı tellere asılıyor

İncirde bereketin sırrı tellere asılıyor
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Bursa ve İzmir'deki modern incir yetiştiriciliğini Tekirdağ'a taşıyan üretici Muhammed Bulut, telli terbiye sistemiyle kurduğu bahçede ilk kez ilekleme yaptı. Tarım ekipleri de bahçede incelemelerde bulundu.

Bursa'da ve İzmir'de gördüğü modern incir yetiştiriciliğini Tekirdağ'a taşıyan üretici, telli terbiye sistemiyle kurduğu bahçede ilk kez ilekleme uygulamasını gerçekleştirdi. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bahçede incelemelerde bulunarak üretim sürecini yerinde değerlendirdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde telli terbiye sistemiyle yetiştirilen incir bahçesini ziyaret ederek, kaliteli ve verimli ürün elde edilmesinde kritik öneme sahip ilekleme çalışmalarını inceledi. Ekipler, modern yetiştiricilik sisteminin sağladığı avantajları ve bahçedeki gelişimi yerinde gözlemledi.

İncir üretiminde döllenmenin sağlanması için yapılan ilekleme uygulamasında, erkek incir meyveleri bahçedeki tellere asılıyor. Bu meyvelerin içerisindeki incir arıcıkları polenleri dişi incirlere taşıyarak meyve tutumunu artırıyor ve kaliteli ürün oluşmasına katkı sağlıyor.

Bahçenin sahibi Muhammed Bulut, bu üretim modeline askerlik arkadaşından ilham aldığını söyledi. Bursa'da gördüğü telli terbiye sistemi üzerine araştırmalar yaptığını belirten Bulut, internet üzerinden edindiği bilgilerle projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Bulut, "Bu işe Bursa'da yaşayan askerlik arkadaşım sayesinde ilgi duydum. Oraya gidip sistemi gördüm. Daha sonra internette araştırmalar yaptım. İzmir Menemen'de bu işi yapan bir üreticiyi izledim. Yaklaşık bir yıl hazırlık yaptıktan sonra bahçemizi kurduk. Bu yıl ilk kez ilekleme yapıyoruz. İnşallah daha kaliteli ve verimli ürün alacağız. Erkek incirleri tellere asarak arıcıkların bahçeye eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaşmasının hem verim hem de kalite açısından önemli katkılar sağlayacağını belirterek üreticiye bereketli bir sezon diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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