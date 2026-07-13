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Ödemiş'te 6 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde son 6 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 85 şüpheli yakalandı, 30'u tutuklandı. Aramalarda binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli narkotik maddeler ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde son 6 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı, 55 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 55'i hakkında adli işlem uygulandı, adliyeye sevk edilen 30 zanlı ise tutuklandı.

Aramalarda 16 bin 265 uyuşturucu hap, 947 gram esrar-skunk, 390 gram sentetik uyuşturucu ile satışa hazır hale getirildiği belirlenen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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