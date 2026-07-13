İzmir su kesintisi! İZSU 13-14 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

B. Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.41 ile 17.41 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Helvacı bölgesindeki mahalleler kesintiden etkilenecektir.

BAYRAKLI

Alpaslan, Bayraklı, Çiçek ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde, müteahhit çalışması nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.24 ile 18.24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma 1910/10 Sokak çevresinde gerçekleştirilmektedir.

BORNOVA

Mevlana Mahallesi’nde, branşman arızası nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.35 ile 18.35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza 1770 Sokak’ta meydana gelmiş olup bölge vanası kapatılmıştır.

BUCA

Murathan Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.56 ile 18.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza 1249 Sokak’ta meydana gelmiştir.

GAZİEMİR

Atatürk, Hürriyet ve Menderes mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.38 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza 1029/1 Sokak’ta meydana gelmiştir.

KONAK

Ege ve Umurbey mahallelerinde, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.03 ile 17.03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma 1534 Sokak’ta yürütülmektedir.

Atamer, Millet ve Murat mahallelerinde, müteahhit çalışması nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.53 ile 18.54 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiye, 4724 Sokak No. 11’de meydana gelen ana boru arızası neden olmuştur.

MENEMEN

Mustafa Kemal Atatürk ve 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.20 ile 19.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Maltepe bölgesinin tamamı kesintiden etkilenecektir.

İsmet İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerinde, 1298 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.52 ile 15.52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

TORBALI

Özbey ve Yeniköy mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.19 ile 17.19 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.