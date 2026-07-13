Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan görevine başladı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine atanan Kaymakam Okan Daştan, görevine başladı.

Kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Daştan, daha sonra makamında kurum yöneticileriyle tanıştı, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlçenin genel durumu, kamu hizmetlerinin mevcut işleyişi, yürütülen çalışmalar ile devam eden proje ve yatırımlar hakkında bilgi alan Daştan, ilçedeki çalışma döneminin hayırlı olmasını diledi.

Daştan son olarak Kars'ta Kağızman Kaymakamı olarak görev yapmıştı.