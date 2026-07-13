5 yıllık saçını kanserli çocuklara bağışladı

İzmir'de bir kadın, 5 yıl boyunca özenerek bakıp koruduğu, hiçbir kimyasal işlem uygulamadan uzattığı saçlarını, kanser hastası çocuklara bağışlamak için kestirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Kübra Sıla Karataş, dönem dönem kestirdiği saçların boşa gittiğini düşünerek, bu defa anlamlı bir amaç için kestirmeye karar verdi. Genç kadın, 5 sene boyunca uzatıp özenle baktığı, kimyasal kullanmadan koruduğu saçlarını kanser hastalarına bağışlamaya karar verdi. Saçları istenen uzunluğa ulaşınca farkındalık oluşturmak adına bir video çekip sosyal medyada paylaşan genç kadına, fenomen kuaför Cem Kıyar destek verdi. Davet üzerine İzmir'in Bornova ilçesindeki kuaför salonuna gelen Karataş'ın saçlarından yaklaşık 35 santimetrelik kısım kesildi. Paketlenen saçlar, kanser hastası çocuklara yönelik yardımlarıyla tanınan Meleklerin Abisi İnsani Yardım Derneği kurucusu Yasin Kirazlı tarafından, bir çocuğa ulaştırılmak üzere teslim alındı.

"Umarım daha fazla insana cesaret oluruz"

Saçlarını bağışlama kararını alma sürecinden bahseden Kübra Sıla Karataş, "Saçlarımın çok yıprandığı bir dönem olmuştu ve o zamanlar çok uzun olan saçlarımı sürekli kestirmek zorunda kalmıştım. O dönem, 'saçlarım bu kadar ziyan olup gideceğine keşke hiç boyatmasaydım, kestirip direkt bağışlasaydım, en azından birine umut olur, birinin yüzünü güldürürdüm' diye düşünmüştüm. Bu yüzden saçlarımı tamamen boyasız bir şekilde uzatıp bağışlama kararı aldım. Saçlarım artık bağışlanacak boya geldiğinde Cem abi için bir video çekip kendisini etiketledim, ardından da mesaj attım. Cem abinin de verdiği destekle, farkında olmadan güzel bir sosyal sorumluluk projesine adım atmış olduk. Proje duyuldukça insanlardan çok güzel tepkiler almaya başladık. Umarım devamı gelir. İnşallah çok fazla insana umut oluruz" diye konuştu.

Saçlarını kestirdiği için burukluk hissettiğini belirten Karataş, şunları kaydetti: "Hayatımda ilk defa bu kadar kısa bir saça sahibim. Burukluktan ziyade mutluluğum çok daha fazla. En azından bir çocuğun yüzünü güldürebilecek olmak, birilerine umut ve mutluluk olup gözlerindeki o ışığı parlatabilmek bizim için çok daha ön plandaydı. Normalde bu kadar kestirmeyecektim ama bağışlayabilmek için ilk defa bu kadar kısa kestirdim."

"Bir saça kavuşmayı özleyen kız çocuğumuz var"

Kendileri için farklı bir saç kesimi olduğunu ifade eden kuaför Cem Kıyar, "Hayatım boyunca bir saç kesiminden bu kadar büyük bir mutluluk duyacağımı düşünmemiştim. Kübra bugün bambaşka bir amaçla geldi. Başkasına umut olmak, bir başkasının mutluluğunu düşünmek adına saçını kestiren birinin hissettiği o mutluluğu belki birebir yaşayamayız ama onu çok iyi anlayabiliriz. Onun verdiği o mutlulukla bu saçı kesmek, bize gerçekten çok farklı bir heyecan verdi. Orada umutla bekleyen, bir saça kavuşmayı özleyen bir kız çocuğumuz var. Umarım çok güzel bir hayra vesile olmuşuzdur" dedi.

Kübra'nın kendisine sosyal medyadan ulaştığını belirten Kıyar, "Daha önce böyle olaylarla karşılaştık ama benimle beraber ortak bir adım atmak isteyen olmamıştı. Kübra ile bu konuyu konuştuğumuzda sosyal medyada bazı paylaşımlar yapmıştım. Yasin Kirazlı da projeyi görür görmez hemen destek vermek istedi. Kendisi bize ulaşınca biz de 'Birlikte ne kadar büyük bir güç birliği yaparsak, süreç o kadar sağlıklı ilerler' diye düşündük. Saçların çok daha doğru ve hayırlı bir yere ulaşacağını bildiğimiz için Kirazlı'nın desteğine ihtiyacımız olduğunu belirttik. O da teklifimizi hemen kabul etti" açıklamalarına yer verdi.

"Türkiye'de saçsız çocuk bırakmamak amacıyla yola çıktık"

Bağışlanan saçları alıp ihtiyaç sahibi bir kız çocuğuna ulaştırmak üzere Ankara'dan İzmir'e gelen Yasin Kirazlı, "Bu yola Türkiye'de saçsız çocuk bırakmamak amacıyla çıktık. Halkımız da yanımızda oldu. Herkes saçlarını göndermeye başladı. Bu bizim için inanılmaz ve tüylerimizi diken diken eden bir durumdu. Türkiye'de birçok aile, kendisi olmasa bile çocuklarının saçlarını bize gönderiyordu. Hiç kimse bu duruma kayıtsız kalmadı. Saç ihtiyaçlarımızı halkımız karşılıyor. Şu anda da ihtiyacımız var" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Kirazlı, "Bağışlanan saçları bir çocuğun başında gördükleri zaman, o hazzı sadece bir aile değil, tüm ülke yaşıyor. Biz burada sadece aracıyız. Biz de çok mutlu oluyoruz. Saçı sadece 'tak-çıkar' bir şey olarak düşünmemek lazım. Psikolojik açıdan çocuk, 'Artık benim de saçlarım var' diyerek tedaviye daha çok sarılabiliyor. Özellikle kız çocukları için saç çok önemli. Vücutlarının bir parçası gibidir" dedi.

"Saç bekleyen 2 bine yakın çocuğumuz var"

Şu anda saç ihtiyacının bulunduğuna da değinen Kirazlı, "Saç bekleyen yaklaşık 2 binden fazla çocuğumuz var. Yetişemediğimiz, kaybettiğimiz çocuklarımız da oluyor ama hayata tutunan ve bizi beklerken bize umut veren çocuklarımız da var. Onları gördükçe biz de umut doluyoruz. Bize sosyal medya aracılığıyla ve derneğimizin açık adreslerinden ulaşabilirler. İhbar hatlarımız mevcut, buralardan da iletişime geçebilirler. Saç bağışlarınızı bekliyoruz" diye vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı