İzmirli BİLSEM Öğrencilerinden TIMO Dünya Matematik Olimpiyatları'nda Büyük Başarı

İzmir'de Şehit Ömer Halisdemir BİLSEM bünyesinde kurulan matematik olimpiyat takımı, Azerbaycan'daki TIMO Dünya Matematik Olimpiyatları'nda 1 altın, 2 bronz madalya ve 3 mansiyon ödülü kazandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), Matematik Öğretmeni Merve Cebeci koordinatörlüğünde bir matematik olimpiyat takımı kuruldu. Toplam 50 öğrenciden oluşan takım, yürüttükleri disiplinli ve yoğun çalışmalarının sonucunda ilk olarak Türkiye Matematik Yarışması'nda derece elde etti. Ulusal düzeydeki bu başarının ardından öğrenciler, 4 Temmuz'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TIMO Dünya Matematik Olimpiyatları'na davet edildi.

Dünya genelinden pek çok öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda öğrencilerden Kerem Tan altın madalya kazanırken, Ela Güzelocak ve Yılmaz Kaan Çelebi bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışmada Kaan Karaarslan, Ebrar Çetin ve Çınar Bayram Çelenk ise mansiyon (onur ödülü) almaya hak kazanarak Türkiye'ye temsil etmenin gururunu yaşadı.

Yarışmaya hazırlık sürecinden bahseden Matematik Öğretmeni Merve Cebeci, "Çalışmalarımızın temel amacı, üstün potansiyele sahip öğrencilerimizin matematik alanındaki yeteneklerini en doğru şekilde geliştirebilecek bir ortam oluşturmaktı. Yaklaşık üç yıl süren planlı, sabırlı ve özverili bir çalışmanın sonunda bu anlamlı başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte yalnızca akademik başarıyı değil, öğrencilerimizin disiplinli çalışmayı, pes etmemeyi ve öğrenme sürecinin değerini benimsemelerini hedefledik. Sonuç elbette gurur verici ancak bizim için asıl kazanım, öğrencilerin emek vermenin ve istikrarlı çalışmanın başarının temel anahtarı olduğunu fark etmeleriydi. Hazırlık sürecinin her aşamasında öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini gözeterek onları doğru yönlendirmeye özen gösterdik. Velilerimizle kurduğumuz güçlü işbirliği de bu başarının en önemli yapı taşlarından biri oldu" diye konuştu.

Öğrencilerin, gelecekte bilimde, teknolojide ve Türkiye'nin stratejik alanlarında önemli sorumluluklar üstlenecek potansiyel taşıdığına inandıklarını ifade eden Cebeci, "Onların sahip olduğu cevheri doğru eğitimle işlemek ve ülkemize değer katan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı