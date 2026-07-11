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İzmir'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kuyumcu dükkanına tabancayla ateş açan kar maskeli şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda mermiler iş yerine isabet ederken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumcu dükkanına tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Gülyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'ndeki N.K'ye (42) ait kuyumcu dükkanının önüne gelen kar maskeli Ş.C, tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, mermilerin iş yerine isabet ettiğini ve hasar oluşturduğunu belirledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
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