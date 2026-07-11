'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla dolandırıcılığa 5 tutuklama

İZMİR'de internet üzerinden 'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internette yetkili beyaz eşya servisi olduklarını belirterek dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin internetten 'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla iletişime geçtikleri kişilerin beyaz eşyalarını tamir etmiş gibi göstererek herhangi bir işlem yapmadan vatandaşlardan ücret aldıkları belirlendi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından bir şüpheli emniyetten serbest bırakılırken, 6'sı adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan B.C.D., İ.S., B.S., S.Y. ve D.S. tutuklandı, B.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı