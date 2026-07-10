İzmir'de motosiklet eğitmeni trafik kazasında öldü
İzmir Aliağa'da motosikleti devrilip bariyere çarpan 24 yaşındaki motosiklet eğitmeni Akif Emre Yavuz, hastanede kurtarılamadı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde kullandığı motosikletin devrilerek bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet eğitmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçedeki bir sürücü kursunda çalışan motosiklet eğitmeni Akif Emre Yavuz'un (24) idaresindeki 35 CTJ 415 plakalı motosiklet, Kuzey Ege Otoyolu'nda devrilerek bariyere çarptı.
Kazada motosiklet eğitmeni Yavuz, ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Menemen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir