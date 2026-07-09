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İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı

İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı
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İzmir Konak'ta bir işletmeye pompalı tüfekle saldıran 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyen ve sokak ortasında tüfekle art arda ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Sokaktaki dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, Konak ilçesi Üçyol Bayramyeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları değerlendirilen bir işletmeyi hedef alan grup, sokak ortasında adeta dehşet saçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde; ellerinde pompalı tüfek ve bıçaklar bulunan saldırganların sokak ortasında ilerlediği, tüfekleri doğrultarak art arda ateş açtığı anlar yer aldı. Sokaktaki büyük paniğe aldırış etmeyen saldırganların, eylemi gerçekleştirdikten sonra ellerindeki silahlarla birlikte koşarak olay yerinden kaçması da saniye saniye kameralara yansıdı.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan geniş çaplı çalışmalar kapsamında, sokak ortasında terör estiren şüphelilerin izi kısa sürede tespit edildi. M.Z. (55) ve B.K. (51) isimli şüpheliler suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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