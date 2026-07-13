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İzmir'de kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 5 kişi kurtarıldı

İzmir'de kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 5 kişi kurtarıldı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken akıntıya kapılıp mahsur kalan 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken denizde mahsur kalan 5 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İlçe açıklarında 11 Temmuz günü saat 17.20 sıralarında kürek sörfü ile denize açılan ve bir süre sonra akıntı nedeniyle sürüklenen 5 kişinin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma başlattı. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Ekiplerce denizde mahsur kalan 5 şahıs bota alınıp Güneşlikent Sahili'nde karaya çıkarıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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