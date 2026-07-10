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İzmir'de 27 yıl 2 ay hapisle hükümlü yakalandı

İzmir'de 27 yıl 2 ay hapisle hükümlü yakalandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 'Çek Kanununa Muhalefet' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 27 yıl 2 ay 22 gün hapis ve 194 bin TL para cezasıyla aranan S.S., polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 27 yıl 2 ay 22 gün hapis ve 194 bin TL adli para cezasıyla aranan S.S. (27), polis ekiplerince yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekiplerce, Bostanlı bölgesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Caher Dudayev Caddesi'nde durdurulan S.S.'nin, yapılan sorgusunda; 'Çek Kanununa Muhalefet' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından toplamda 27 yıl 2 ay 22 gün hapis ve 194 bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. S.S., polis ekiplerince Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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