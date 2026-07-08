Seferihisar'da türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda anne ve kızına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Mersin Alanı Mahallesi'ndeki plajda 3 Temmuz günü yaşanan olayda, İ.A. isimli şahıs ile A.A. ve kızı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kendilerine hakaret edildiğini belirten anne A.A., şüpheli hakkında şikayette bulundu.

ADLİ KONTROL KARARINA BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Şikayetin ardından Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İlk etapta gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Başsavcılık bu karara hemen itiraz etti. İtirazı değerlendiren Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, zanlının kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunduğuna hükmederek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

MANİSA'DA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Yakalama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli İ.A'yı dün Manisa'da yakaladı. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karşısına çıkarılan İ.A., bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana gelmişti. Plajda bulunan İ.A. adlı kadın, bir anne ve kızına sözlü tacizde bulundu. Kız, yaşanan o gergin anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İ.A.'nın anne ve kızına "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaretler savurduğu, ardından bir sandalyeyi tutarak şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı. Olay sırasında saldırıya uğrayan anne eşyalarını toplayıp bölgeden uzaklaşmak isterken, kızı ise duruma müdahale ederek tepki gösterdi. Görüntüyü çeken kızın "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara yansıdı.