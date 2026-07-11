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İzmir Menemen'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Makilik Alana Sıçradı

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İzmir'in Menemen ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Ekipler, 6 uçak ve 4 helikopterin de aralarında olduğu araçlarla yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Hasanlar Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havdan ve karadan çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Edinilen bilgiye göre, saat 17.01'de başlayan yangına ilk müdahale saat 17.11'de gerçekleştirildi.

Yangının kontrol altına alınması için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Kaynak: ANKA
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